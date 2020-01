Academia ignora películas anime en nominadas al Oscar 2020

Volvió a suceder: The Academy of Motion Picture Arts and Scienses ignoró las 4 candidatas de Japón para la categoría a Mejor película animada, en las nominaciones al Oscar No. 92, anunciadas esta mañana.

Fans del anime notaron de inmediato que entre los nominados (How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body, Klaus, Missing Link y Toy Story 4) no figuraron ninguna de las 4 películas anime que previamente se habían anunciado como pre-consideradas, a saber Children of the Sea de Ayumi Watanabe, Weathering With You de Makoto Shinkai, Okko’s Inn de Kitaro Kousaka y Promare de Hiroyuki Imaishi.

Destaca sobre todo la ausencia de Weathering With You, que además de ser la nueva obra del director de Your Name, ya ha cosechado premios y excelentes críticas alrededor del mundo.

¿Prueba esto que Hollywood sigue condicionando esta nominación exclusivamente a las obra de Hayao Miyasaki (o Studio Ghibli)? Parece que sí, lamentablemente.

Por supuesto, otro tema polémico en esta categoría es la ausencia de Frozen II.