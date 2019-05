¿Acaso Arya Stark asesinará a Daenerys? – Game of Thrones

Last Of The Starks, el último episodio de Game of Thrones nos dejó con muchas ganas de más: se acerca la gran batalla y lucha final por obtener el Trono de Hierro. Vimos pasar muchas cosas, muchos aciertos y muchos errores (además de situaciones que nos rompieron el corazón como la despedida de Jon con Ghost… ), pero algo quedó muy en claro: hay dos posturas, una por reina. Cersei está completamente decidida a mantener su dominio y es así como también intenta asegurarse en la posteridad. ¿Por qué? Porque como le dijo a Euron, ella será quien gobierne la tierra, él el mar y su hijo ambos, confirmando así su embarazo, cosa que sabemos que no es así, ya que en realidad lo que lleva en su vientre es obra de ella y Jaime. Cersei no es muy compleja y vuelve a emplear las mismas técnicas en Euron que utilizó con Robert Baratheon.

Por otra parte, vemos a Daenerys cada vez más desesperada por ejercer su autoridad; en el Norte no consigue aliados y ve que Jon es realmente un líder nato más allá de su verdadera identidad que lo vuelve legítimo al reclamar el Trono. Su desesperación aumenta con las pérdidas que va obteniendo; primero Jorah, luego Jon (desde que se sabe la verdad no es lo mismo), Rhaegal y por último a su confidente, Missandei. La realidad es que Daenerys, quien sabemos que no suele contener su ira, para muchos está bordeando la locura. Es por eso que Tyrion está más dubitativo sobre su apoyo, y tras la revelación de Sansa, junto a Varys comienzan a pensar otra opciones. Pero no vamos a ir por ese camino, vamos a retomar una teoría que se reflotó en el último episodio y que involucra a Arya.

En el episodio anterior, titulado The Long Night, fue Melisandre quien le recordó a Arya que ella cerraría ojos para siempre: marrones, azules y verdes. Sabemos que los primeros ha cumplido con los primeros dos ya que varios de sus primeros asesinatos fueron de ojos marrones, y con ojos azules tenemos al Rey de la Noche y su séquito. Pero, ¿y los verdes? Todos asumimos que esos ojos corresponden a Cersei, quien además encabeza la lista de la pequeña Stark, quiere asesinarla hace tiempo. ¿Recuerdan cuando volviendo al Norte y se cruzó a los soldados que tomaron a broma que mataría a la reina? Nosotros sabemos que Arya siempre habló en serio…

Lo que ha surgido a partir de Last Of The Starks, principalmente en redes, es que ambas reinas tienen ojos verdes. Sí, Cersei y Daenerys podrían llegar a ser víctimas de Arya. Si bien en los libros Daenerys tiene ojos violeta, en el show no es algo que hayan respetado, y es por eso que con solo dos episodios por delante nace una nueva teoría: Arya asesina a Daenerys. Sabemos que el odio a Cersei por parte de la pequeña Stark es de larga data; también es real que Daenerys se interpone en que Jon, su hermano, pueda ser el legítimo Rey de los Siete Reinos. Arya hará todo por proteger a su familia, y si Daenerys quisiera ir contra Jon se volvería fácilmente en una enemiga.