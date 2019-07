¿Acaso nuestro arácnido preferido será de Sony Pictures y se acabará el MCU?

¿Les gustó Spider-Man: Far From Home? Miles de cinéfilos del mundo concuerdan con que no solo es de las mejores películas del Hombre Araña, sino del mismísimo MCU. Pero esto último podría dejar de suceder… un momento, ¿QUÉ?

Así es. El periodista Richard Rushfield reveló al diario The Ankler (vía) que hay una cláusula “especial” en el peculiar contrato que celebraron Sony Pictures y Marvel Studios en el año 2015, el cual de aplicarse las circunstancias indicadas, podría detonar… ¡que los derechos y control creativo de Spider-Man regresen a Sony Pictures!

:O