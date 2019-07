Acéptalo: la tercera parte es la mejor en lo que va de la serie – La Casa de Papel

Netflix estrenó la esperadísima tercera parte de La Casa de Papel el pasado viernes 19 de Julio de 2019 y todos nos volvimos locos. Nuestros personajes favoritos regresaron a la pantalla con nuevas aventuras, atracos y anécdotas para que nosotros disfrutemos. Y aunque muchos (incluyéndome) pensábamos que no podían superarse las dos primeras entregas, la verdad que no fue así: la tercera parte es la mejor de todas.

En este artículo te dejaremos todos los porqués pensamos así. Sí, es claro, ES OBVIO: delante tienes infinidad de spoilers. ¡CUIDADO!

1 . Acción

A muchas personas les encantan las películas y series de acción. Este punto lo han entendido a la perfección los productores de La Casa de Papel ya que llevan este acto a niveles muy altos. Los actores todo el tiempo hacen su trabajo de manera genial para que estés al borde de tensión, estrés y presión.

Estoy segura que más de uno se sorprendió con la calidad de la escena final del último capítulo: ese BAZUCAZO de Tokio y Río se llevan mis aplausos. También el momento crítico cuando van abrir las puertas del Banco de España, Denver junto a Nairobi y Bogotá poniendo una bomba para sacar los trapos sucios de varios países, ganando en la estrategia y tiempo. Simplemente EXCELENTE.

2 . Drama

Este punto está relacionado con el de arriba, porque el drama es fundamental para contar historias, pero en este fragmento hay menos melodrama y más acción. Ya no hay tantos diálogos filosóficos y de sabiduría entre los personajes que al final no llevaban a nada. Se agradece no escuchar 30 minutos de Tokio aterrorizando a una persona.

Parece que Tokio es nuestra #DramaQueen por excelencia: no solamente se pone borracha en medio atraco, perjudicando al equipo que básicamente están ahí por ella, es ese tipo de personas que no saben perder. Pero también tenemos un #DramaKing: Palermo con sus comentarios machistas, obsesionado por el amor no correspondido de Berlín y tratando a todos muy mal, hasta al Profesor.

3 . El plan no tan genial

Hubo un punto que casi todos los fans de la serie cuestionaron en las entregas pasadas: El Profesor y los suyos salieron airosos en el 99% de las situaciones que enfrentaron. Sí, claro, hubo MUCHOS problemas, pero El Profesor ya tenía todo calculado. En esta tercera parte por primera vez le dieron un golpe bajo a El Profesor; le jugaron de la misma manera que él; para eso se necesitan agallas y eso se reconoce. A su vez, en esta demostración su equipo no comete tantos errores.

Por primera vez alguien entiende la manera de El Profesor: la Inspectora Alicia juega de una manera BRUTAL, se pone al nivel de él, sacándolo de su momento, tanto como a Lisboa. No olvidemos el enganche que nos dejaron: el generador de paranoias. Escuchar cómo asesinaron a su amada Raquel, para que él lo creyera TODO… Acéptalo, tu también creíste que había muerto… ¡FUERTE!

4 . Nuevos personajes

4 nuevos integrantes se suman a esta tercera parte. Aunque son pocos, vaya que se integran de una manera impresionante; no se siente nada forzado ni ajeno a la serie. Palermo alias El Ingeniero, es el nuevo planeador y jefe en mando de la banda. Bogotá alias el multitareas, buceador, herrero, etc. Marsella un nuevo miembro de los enmascarados. Alicia Sierra, la nueva inspectora, cuyo trabajo es atrapar a El Profesor y al equipo. El Coronel Tamayo, miembro de la inteligencia española.

La Inspectora Alicia Sierra es de los mejores personajes que se pudieron agregar, aporta muchísimo a la serie. Es de esas villanas que amas; ya comentamos cómo juega con El Profesor, pero no olvidemos también la forma en la que trata a nuestra adorada Nairobi: usa tácticas muy personales con ella y termina lastimándola más allá de lo físico.

5 . Presupuesto

Esta tercera parte tiene más presupuesto y se nota. No será una producción grande estilo Game Of Thrones, pero no escatimaron para darle realidad a las situaciones, a las locaciones, los efectos especiales, las armas, la vestimenta, etc.

Las armas y los camiones militares se ven reales; las locaciones de Florencia, Panamá y Argentina, están perfectas. La gran tecnología que usan para entrar al sistema de policía y la inteligencia de Madrid es excelsa. También recordemos esa buena escena de la cirugía de los ojos de Palermo demostrando un excelente efecto de maquillaje.

6 . Soundtrack

El fragmento de la primera y la segunda nos trajo Bella Ciao que se podía escuchar por todos lados y le dio un nuevo significado esa canción. Esta entrega nos trajo música The Black Keys, Compay Segundo con Guantanamera, Belle and Sebastian, Men At Work: todos quedarán en nuestro corazón con una nueva imagen.

Seguramente ahora la canción de Guantanamera será la más escuchada en las próximas reuniones, bailando al estilo muy peculiar de nuestro querido Berlín.

7 . Relaciones personales y el final

Por último pero no menos importante, el equipo son una familia imperfecta, la familia que se elige. Los conflictos entre Palermo, Berlín, Helsinki y Nairobi; las cuestiones de amor y amistad; la dificultad y lastimada relación amorosa entre Tokio y Río; la angustia de la familia de Estocolmo y Denver; la lealtad de Lisboa con El Profesor: todos tenemos problemas parecidos en la vida diaria, ahora imagínate vivirlos mientras tienes la presión de un atraco.

Terminada la entrega se nos generaron dudas: ¿Lisboa traicionará a El Profesor? ¿Berlín y Palermo tuvieron alguna vez una relación amorosa? ¿Palermo traicionará al equipo? ¿Podrán vengar la muerte de Nairobi? ¿Cuándo tiempo se tardará El Profesor en darse cuenta de la “muerte” de Lisboa? ¿Tatiana servirá de algo? ¿Denver será el próximo en morir? ¿ALGUIEN PUEDE MATAR YA A ARTURITO? Sin duda alguna, el final de esta tercera parte nos hace querer YA la próxima. 2020 se ve tan lejano…