Acércate a los 8 episodios de la serie que demuestra que el amor es universal – Modern Love

Modern Love es la nueva propuesta de Amazon Prime Video y TENEMOS que hablar de ella. Este estreno está basado en una columna mensual del periódico The New York Times, donde las personas mandaban sus historias, después pasó a un podcast y ahora lo tenemos en televisión. Si pudiera definir cómo es esta nueva serie sería lo inverso a Black Mirror, ya que no solo sus historias están basadas en la realidad sino que también nos hacen reflexionar sobre lo que TODOS los seres vivos buscamos: el amor, lo que conlleva, el conservarlo, el primero , los problemas internos, las relaciones maduras, las distantes, las nuevas, problemas psicológicos, la aceptación y las millones de formas que existen de amar.

Son 8 episodios de 30-35 minutos los que la conforman y lo único que tienen en común es la ciudad de Nueva York como escenario. Su cast es impresionante: Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Dev Patel, John Slattery, Catherine Keener, Cristin Milioti y hasta Ed Sheeran. Seguramente habrá una segunda temporada porque las historias sí que atrapan y te harán sentir en plena conexión. Si aún no la viste, te dejamos una descripción o adelanto de cada uno de los 8 episodios.

1 . When the Doorman Is Your Main Man

¿Qué pasa cuando tu mejor amigo es tu portero y confidente de la nueva aventura? El apoyo total en las situaciones críticas, soporte que muchas personas a veces necesitan, no juzgar, no opinar, simplemente un consuelo: la amistad también es amor. Nota: Personalmente, mi capítulo favorito.

2 . When Cupid Is a Prying Journalist

A todos nos han roto el corazón, conocemos historias de personas que sufren por un amor que ha finalizado. Pero, ¿cómo soltar la chispa del amor a primera vista? ¿Cómo afrontar los amores inconclusos?

3 . Take Me as I Am, Whoever I Am

Este capítulo tiene un toque musical retro y Anne Hathaway hace un papel maravilloso. Trata temas muy importantes como lo son los trastornos mentales, cómo es el amor propio y las dificultades que hay al amar cuando no tienes un control total de tu cuerpo y mente.

4 . Rallying to Keep the Game Alive

¿Cuántas parejas adultas llegan a desconocerse cuando los hijos se van? Tratar de mantener la llama del amor no es una tarea fácil. Esta historia nos hace reflexionar sobre un gran problema y que a veces el simple hecho de hablar honestamente entre pareja es la solución.

5 . At the Hospital, an Interlude of Clarity

Quien se quede contigo en tus peores momentos, en los vergonzosos y hasta en lo desagradable, quien te entienda y valore a pesar de tus pensamientos interesados, y todo eso en la segunda cita, es porque tal vez encontraste ese alguien que marca tu vida.

6 . So He Looked Like Dad. It Was Just Dinner, Right?

De alguna forma u otra todos tenemos problemas internos, pensamientos no resueltos, manías y cuestiones. Los famosos “daddy issues” o “mommy issues” también son temas sugestivos en esta serie.

7 . Hers Was a World of One

Una pareja gay decide que es momento de tener un hijo; sus opciones varían hasta llegar a la decisión que es opuesta a su mundo. Tener la mente abierta en este viaje es la solución, aunque no será fácil…

8 . The Race Grows Sweeter Near Its Final Lap

Cuando eres una persona de 80 años y tu vida ya está hecha, tus hijos son adultos, tuviste momentos buenos y malos, ¿es posible encontrar el amor otra vez?