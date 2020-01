Acorn TV firma un acuerdo con all3media international y adquiere más contenido para Latinoamérica

Acorn TV anunció que ha firmado un acuerdo con all3media international, distribuidora independiente y, gracias a ello, adquirió más de 180 horas de contenido para su público de Latinoamérica.

El gran acuerdo incluye nuevas temporadas de las series de misterio más populares en la actualidad como las cinco temporadas del drama número uno de Gran Bretaña, Midsomer Murders; las temporadas dos y tres del drama de misterio Agatha Raisin así como las cinco temporadas del pintoresco drama policiaco The Brokenwood Mysteries.

Asimismo, la plataforma de servicio streaming perteneciente a AMC Networks, tendrá los derechos de las tres temporadas de Miss Fisher’s Murder Mysteries, la primera temporada de Ms Fisher’s Modern Murder Mysteries, junto con la nueva película Miss Fisher and the Crypt of Tears, al igual que la primera temporada de Mystery Road. Además de las series Girlfriends y Love, Lies and Records.

“Estamos muy satisfechos de mantener y continuar nuestra exitosa colaboración con Acorn TV en estos momentos en donde llegará a Latinoamérica esta fantástica selección de contenido. Acorn TV es conocido por proporcionar una gran diversidad de las mejores series internacionales así que es el lugar perfecto para que la audiencia Latinoamericana pueda disfrutar de nuestros dramas y misterios”, dijo en un comunicado Janel Downing, vicepresidente de ventas de all3media international en Latinoamérica.