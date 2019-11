Brad Pitt, Julia Roberts, Robin Williams, Bruce Willis y muchos más formaron parte de la historia de FRIENDS, pero uno que se escapó, desafortunadamente, de ser parte fue Tom Hanks. Así es, el actor de Cast Away y Forrest Gump fue considerado para el rol de Sandy dentro de la serie.

Si tu memoria está un poco oxidada sólo tienes que revisar el episodio “The One With the Male Nanny” (S09E06), el número 200 del show, en el cual conocemos al personaje mencionado interpretado por Freddie Prinze Jr., quien tuvo que reemplazar a Hanks de última hora.

En entrevista con EW, Prinze reveló que el ofrecimiento original había sido a Tom Hanks, pero un conflicto con su agenda de trabajo le abrió la posibilidad de aceptar un rol en FRIENDS, al cual no se pudo negar, pese a que el ofrecimiento le llegó a él de un día para otro.