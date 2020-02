Actores y actrices que marcaron la década de 2010, Parte 1

Desde los inicios del cine, cada década ha sido marcada por determinadas películas que, por una razón u otra, resultaron de gran relevancia social. Puede que fuese por una innovación que trajesen a la industria (como en el caso de Star Wars: A New Hope en los años 70, Jurassic Park y/o Titanic en los 90 o El Señor de los Anillos en los 2000) o bien, por su temática o forma en que planteasen esta (como en el caso The Graduate en los 60, Annie Hall o Taxi Driver en los 70, o The Breakfast Club en los 80 o Pulp Fiction en los 90). ¿Resultado? Son películas pues que definen una época. Pero así como hay cintas icónicas para cada generación, también los hay actores y/o actrices que definen etapas sea por su carisma o participación en cintas relevantes. En esta lista nos proponemos señalar a las actrices y a los actores que marcaron la década de 2010.

1 . Amy Adams

Desde fines de los 2000, la polifacética pelirroja adquirió la atención de público y críticos por igual a partir de cintas como Enchanted, Junebug, Doubt, Sunshine Cleaning, Miss Pettigrew Lives for a Day o Julie & Julia, demostrando que podía variar de una parodia-homenaje a las princesas Disney hasta ponerse a la altura de Meryl Streep en dos películas. Sin embargo, a través de la década de 2010, la actriz logró consagrarse como una de las mejores de su generación, primero participando en la cinta de boxeoThe Fighter de David O. Russell, papel que le valió su tercera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, luego de Junebug y Doubt, para de ahí pasar a The Muppets, película que regresaba a los famosos personajes a la pantalla grande luego de bastantes años, y con un papel completamente opuesto al que tuviese en The Fighter, y The Master, compleja película del cineasta Paul Thomas Anderson que la convirtiese en la esposa del líder de un culto. The Master le consiguió su cuarta nominación al Oscar. De ahí pasaría al reinicio del DCU con Man of Steel, como la famosa Lois Lane, no sin antes trabajar junto al mítico Clint Eastwood en Trouble with the Curve y de ahí a las galardonadas Her de Spike Jonze y American Hustle de David O. Russell. Aclamada en ambas cintas, obtuvo su primera nominación a Actriz Principal por su segunda colaboración con Russell.

Adams colaboró entonces con Tim Burton en Big Eyes, película que se apartase del sello usual del director para explorar la historia real de la pintora Margaret Keane, y la cual le consiguiese el segundo Globo de Oro consecutivo como Mejor Actriz en Comedia (el primero fue por American Hustle). Sus siguientes películas, Arrival y Nocturnal Animals, se considerarían dos de las mejores cintas de 2016, a la vez que repetía su rol de Lois Lane en Batman v Superman y Justice League. Luego, para 2018, su papel como la esposa del controversial Dick Cheney en la comedia negra de Adam McKay titulada Vice le conseguiría su sexta nominación al Oscar. Cantinera, compañera de los Muppets, líder de la cienciología, estafadora, periodista, pintora, lingüista y esposa de controversial vicepresidente, Adams llevó su versatilidad actoral a otro nivel.

2 . Christian Bale

Tras demostrar su talento desde fines de los 90 y a lo largo de los 2000 con cintas de culto como American Psycho o reconocidas adaptaciones de superhéroes con Batman Begins y The Dark Knight, el actor galés adquirió su primer Oscar por The Fighter en 2010 bajo la dirección de David O. Russell, cinta la cual reiteró su capacidad para transformarse físicamente y lograr una intensidad histriónica. Apenas dos años después daría conclusión a la trilogía del Caballero de la Noche con The Dark Knight Rises, nuevamente bajo la dirección de Christopher Nolan. De allí pasaría a un personaje completamente diferente en American Hustle, colaborando por segunda ocasión con O. Russell y volviendo a transformarse físicamente, esta vez ganando peso para el papel de un estafador profesional presionado por el FBI. Entre tanto, realizó la desapercibida Out of the Furnace de Scott Cooper.

Luego colaboraría con Ridley Scott para Exodus en el papel de Moisés y de ahí estrenaría Knight of Cups del reconocido cineasta Terrence Malick, para entonces participar en la crítica sátira de Adam McKay titulada The Big Short, papel que le daría su tercera nominación al Oscar luego de The Fighter y American Hustle. Con McKay colaboraría nuevamente para la perturbadora sátira política Vice (cuarta nominación), antes formando parte de la ignorada Hostiles de Scott Cooper y la adaptación de Jungle Book de Andy Serkins titulada Mowgli: Legend of the Jungle en el papel de Bagheera para el cual también hizo movimiento corporal. En 2019 colaboró con James Mangold para Ford v Ferrari, una de las cintas mejor recibidas del año y que le consiguiese su quinta nominación al Globo de Oro.

3 . Emily Blunt

Habiendo aparecido con varios papeles pequeños o de soporte en los 2000, Blunt iría adquiriendo poco a poco la atención de espectadores a través de la década de 2010, primero con cintas comerciales como The Wolfman o Gulliver’s Travels, que pese a no ser muy bien recibidas, la dieron a conocer a un público mayor. Entonces sus papeles en Salmon Fishing in the Yemen, Your Sister’s Sister, The Five-Year Engagement y Looper demostraron su versatilidad en géneros en tan solo dos años, pasando de dramas reflexivos, a comedias independientes, a comedias románticas y luego a una cinta de ciencia ficción de Rian Johnson.

Así, para 2014 protagonizaría dos de los mayores blockbusters del año con Edge of Tomorrow, cinta en la que trabajase a lado de Tom Cruise, y el musical Into the Woods. En 2015 participó de Sicario de Dennis Villeneuve, considerada por varios como una de las mejores películas del año, y luego, en 2016, protagonizó la adaptación del popular libro The Girl on the Train, cinta que si bien tuvo una recepción tibia, obtuvo buenas opiniones en cuanto a la actuación de Blunt. No obstante, sería para 2018 que tendría dos de las mayores cintas de su carrera: A Quiet Place, película dirigida por su esposo John Krasinski, y Mary Poppins Returns, en donde fuese su actuación lo mejor recibido de la tan esperada secuela. Aunque no ha recibido ninguna nominación al Oscar hasta el momento (si bien tiene 5 nominaciones y 1 premio en los Globos de Oro), Blunt ha demostrado su capacidad de protagonizar cintas de comedia, romance, drama, acción, terror, pequeñas o grandes por igual.

4 . Josh Brolin

Aunque muchos comenzaron a ubicar a Brolin por su papel como Thanos en la saga de The Avengers, la verdad es que su carrera data desde los 80 con The Goonies, y ya desde los 90 ha colaborado con directores como David O. Russell (Flirting with Disaster), Guillermo del Toro (Mimic), Woody Allen (Melinda and Melinda), Robert Rodriguez (Planet Terror), los hermanos Coen (No Country for Old Men), Ridley Scott (American Gangster), Oliver Stone (W.) y Gus Van Sant (Milk), generalmente en papeles secundarios que le demostrasen generalmente como un tipo duro o antagónico. Esto se mantuvo así a través de la década de 2010, aunque permitiéndole a su vez explorar otras facetas, más cómicas e incluso románticas. En 2010 volvió a colaborar con Allen en You Will Meet a Tall Dark Stranger, con Stone en Wall Street: Money Never Sleeps y los Coen en True Grit (la mejor recibida de estas reuniones cinematográficas). De ahí, pasó a interpretar a la versión joven del Agente K en la tercera entrega de Men in Black, sorprendiendo en su gran similitud con un joven Tommy Lee Jones y luego, en 2013, participó en Gangster Squad del director de Zombieland, Ruben Fleischer, el remake de Spike Lee, Oldboy, la romántica Labor Day, de Jason Reitman. Aunque ninguna de estas tres películas fue realmente bien recibida, su actuación en ellas obtuvo buenas opiniones.

En 2014 se reuniría con Robert Rodríguez para la anticipada secuela Sin City: A Dame to Kill For, reemplazando a Clive Owen. Esta cinta que tampoco tuvo buenas opiniones, pero Brolin no dejó de destacar como uno de los mejores elementos. También participó en la extraña Inherent Vice de Paul Thomas Anderson e hizo su primera aparición como Thanos en la popular Guardians of the Galaxy de James Gunn. Para 2015 colaboró con Denis Villeneuve en Sicario y en 2016, la sátira sobre el Hollywood clásico de los hermanos Coen, Hail Caesar!, antes participando también en el drama de sobrevivencia titulado Everest. El drama de bomberos luchando contra incendios forestales Only the Brave pasó desapercibido, pero adquirió buenas opiniones. Así, finalmente en 2018, y luego de participar en la secuela Sicario: Day of the Soldado y Deadpool 2, Brolin llevó a Thanos como el antagonista principal en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, convirtiéndose en uno de los mejores villanos del MCU. Sin duda un actor que, si bien suele tener el papel de hombre duro o antagonista, logra aportar algo diferente a cada personaje.

5 . Jessica Chastain

Una de las actrices más versátiles de la década, Chastain comenzó a llamar la atención en The Debt de 2010, pero fue en 2011 que realmente atrajo la atención de críticos y público por igual con cintas como Take Shelter de Jeff Nichols, The Tree of Life de Terrence Malick, Corioulanus de Ralph Fiennes y The Help de Tate Taylor, por la cual recibiese su primer nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. El mismo Al Pacino, quien la dirigiese en Wilde Salomé, uno de los primeros trabajos de Chastain, expresó su admiración por ella, diciendo que tenía que aprovecharla antes de que la gente se diese cuenta de su talento. Así, para 2012 participó en la tercera entrega de la serie de películas animadas Madagascar, el drama de crimen Lawless, la cinta experimental estudiantil The Color of Time y la película sobre la captura de Bin Laden, Zero Dark Thirty, bajo la dirección de Kathryn Bigelow y la cual le consiguiese su segunda nominación al Oscar, esta vez en la categoría de Mejor Actriz.

En 2013 protagonizó la cinta de terror Mama y luego participó en las cintas experimentales The Disappearance of Eleanor Rigby y Miss Julie, dirigida por Liv Ullman, antes de colaborar con varios directores de alto perfil como Christopher Nolan en Interstellar, Ridley Scott en The Martian, Guillermo del Toro en Crimson Peak y en el debut como director de Aaron Sorkin, Molly’s Game, sin ausentarse de protagonizar cintas pequeñas o independientes como A Most Violent Year, Miss Sloane, The Zookeeper’s Wife o Woman Walks Ahead. Para 2019, Chastain protagonizó dos de las secuelas más anticipadas del año, Dark Phoenix e It: Chapter Two, las cuales si bien recibiesen críticas tibias o poco favorables (especialmente en el caso de Dark Phoenix) no se ausentaron de buenas opiniones hacia Chastain.

6 . Bradley Cooper

Tras protagonizar la icónica The Hangover, Bradley Cooper comenzó a recibir más papeles protagónicos luego de haber aparecido en varios roles secundarios o pequeños en comedias como Wedding Crashers. En 2010 formó parte de la adaptación de la famosa serie de los 80, The A-Team, en compañía de Liam Neeson (quien fuese formando su carrera como estrella de acción), Sharlto Copley y Quinton Jackson. A través de 2011 y 2012 participó en cintas más dramáticas o ambiciosas, como The Words, Limitless o The Place Beyond the Pines. Sin embargo, sería su papel como el bipolar Pat Solitano Jr. en Silver Linings Playbook el que finalmente hiciese un buen uso de su intensidad actoral, valiéndole su primera nominación al Oscar y permitiéndole atraer la atención tanto de críticos, como de un mayor público e incluso de cineastas como Clint Eastwood. En 2013 volvió a colaborar con David O. Russell para American Hustle, a lo cual le siguió hacer la voz de Rocket Raccoon en Guardians of the Galaxy en 2014, año en el que también protagonizase American Sniper de Clint Eastwood. Sus roles en Hustle y Sniper le hicieron acreedor de otras nominaciones al Oscar, volviéndose uno de los pocos actores en la historia en ser nominado tres años consecutivos.

Sus siguientes cintas Aloha de Cameron Crowe, Burnt de John Wells y Joy, su tercera colaboración con O. Russell, fueron recibidas tibiamente aún cuando su actuación en estas tuvo opiniones favorables. Mientras, volvía a hacer la voz de Rocket en Guardians of the Galaxy Vol. 2 y Avengers: Infinity War, hasta que en 2018 protagonizó, produjo, escribió y dirigió la cuarta adaptación de A Star is Born, en compañía de Lady Gaga, película la cual fue aclamada por la crítica y recibió ocho nominaciones al Oscar, incluyendo película, actor y guión. Tras participar también en The Mule de Eastwood, Cooper volvió a dar voz a Rocket Raccoon en Avengers: Endgame y producir la popular película Joker, considerada por varios como una de las mejores cintas de 2019.

7 . Scarlett Johansson

Tras participar en varias películas de alto perfil en los 2000 y que variaban de Michael Bay a Woody Allen, así como Sofia Coppola y Christopher Nolan, Johansson tendría una de las carreras más variadas en la década de 2010. De hacer su primera aparición como Natasha Romanoff en Iron Man 2 de 2010, participó en diversas cintas tanto de comedia de como We Bought a Zoo de Cameron Crowe, el debut como director de Joseph Gordon-Levitt, Don Jon, o Her de Spike Jonze, como de arte / experimentales en el caso de Under the Skin de Jonathan Glazer y de acción en Lucy de Luc Besson.

Repitiendo entonces su papel como Natasha Romanoff en otras 4 cintas (dos de Avengers y dos de Captain America), colaboró entonces con los hermanos Coen para la multiestelar Hail Caesar!, luego haciendo dos trabajos de voz en Sing y The Jungle Book, la adaptación del manga Ghost in the Shell, la comedia Rough Night, otro trabajo de voz en la distópica stop-motion de Wes Anderson, Isle of Dogs hasta protagonizar dos de las películas más aclamadas de 2019, Marriage Story y Jojo Rabbit por las que recibiese nominaciones en los Oscar como Actriz Protagónica y Actriz de Reparto respectivamente.

8 . Leonardo DiCaprio

Considerado desde siempre como uno de los mejores actores de su generación, la década de 2010 implicaron una (otra) década llena de colaboraciones con grandes directores para DiCaprio. Protagonizando tanto Shutter Island de Martin Scorsese como la icónica Inception de Christopher Nolan en 2010, DiCaprio pasó a interpretar al controversial J. Edgar Hoover en la película biográfica J. Edgar de Clint Eastwood en 2011, luego poniéndose en el papel del villano Calvin Candie en Django Unchained de Quentin Tarantino en 2012, el emblemático Jay Gatsby en la adaptación de Baz Luhrmann, The Great Gatsby en 2013, y Jordan Belfort en la épica de Wall Street de Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, también en 2013.

Su papel en The Revenant de Alejandro Gonzáles Iñarritu le consiguió su Oscar a Mejor Actor en 2016, y tras participar en un par de documentales sobre el medio ambiente y el cambio climático, volvió a trabajar con Tarantino en Once Upon a Time… in Hollywood en 2019, cinta la cual fue considerada por varios como una de las mejores del año y que le consiguiese otra nominación al Oscar.

9 . Brie Larson

Aunque algunos podrían reconocer a Larson principalmente como la Capitana Marvel o por su papel ganador del Oscar en Room, la verdad es que la actriz con nombre de queso (lo siento, es un chiste que no puedo dejar de lado) participó en varias cintas de interesante perfil a lo largo de la década. De tener un papel menor en Greenberg de Noah Baumbach interpretó a “Envy” Adams en la cinta de culto Scott Pilgrim vs The World de Edgar Wright, ambas en 2010. Luego tuvo una serie de papeles secundarios en cintas tanto comerciales como independientes como Rampart, 21 Jump Street y Don Jon antes de protagonizar Short Term 12, cinta independiente aclamada y considerada como una de las mejores en 2013. Otros títulos se hicieron presentes como The Spectacular Now, The Gambler, Digging for Fire y Trainwreck hasta protagonizar la intensa Room en el papel de una madre que lleva años secuestrada junto con su hijo y la cual la volviese un punto de atención para críticos y público en general.

De ahí pasó a protagonizar o participar en cintas como la comedia negra de crimen Free Fire, la nueva adaptación de King Kong, Kong: Skull Island y el drama familiar The Glass Castle antes de realizar su debut como directora en Unicorn Store y luego protagonizar Captain Marvel, película que elevó su popularidad, aunque igualmente la inundó controversia ante la realización de algunos comentarios feministas que la volviesen una de las mayores exponentes de este movimiento dentro de la industria cinematográfica. ¡Ah! Y también salió en el programa de culto Community, donde la conocí.

10 . Adam Driver

Considerado por el propio Martin Scorsese como el mejor actor de su generación, Adam Driver se ha vuelto el actor más fascinante de los últimos 5 años (cuando menos en mi opinión). No obstante, antes de adentrarnos a esta parte de su filmografía, es de destacarse que el primer crédito de Driver como actor en una película recae en J. Edgar de Clint Eastwood, y luego de la cual se desprenden otros grandes títulos como Lincoln de Steven Spielberg o Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen, además de diversas cintas independientes con buena recepción – Frances Ha, que marcaría su primera colaboración con Noah Baumbach, Bluebird, la cinta australiana Tracks, la italiana Hungry Hearts, que le valió el Volpi Cup a Mejor Actor en el Festival de Venecia, y While We’re Young, segundo trabajo con Baumbach. Todo esto mientras participaba en la aclamada serie Girls de HBO.

Su participación en la nueva trilogía de Star Wars como Ben Solo / Kylo Ren desde 2015 lo volvió un punto de atención para varios espectadores, creándole quizás el personaje más controversial pero interesante de las nuevas cintas de la saga. No obstante, la popular saga no le evitó de dejar de participar en cintas más serias, de drama o independientes, colaborando entonces con Jeff Nichols para la cinta de ciencia ficción Midnight Special, con Jim Jarmusch para el drama Patterson y Martin Scorsese para la épica Silence, las tres en 2016. En 2017 hizo una pequeña aparición en la comedia-drama de Baumbach titulada The Meyerowitz Stories y coprotagonizó la comedia de Steven Soderbergh titulada Logan Lucky antes de regresar como Kylo Ren en el Episodio VIII de Star Wars (uno de los más controversiales dentro de la saga, pero que no dejó de destacar a Driver). Para 2018 colaboró con Spike Lee en el drama racial BlacKkKlansman, cosa que le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto y protagonizó The Man Who Killed Don Quijote, cinta de Terry Gilliam que estuvo en producción por más de 20 años. :O Así, para 2019 protagonizó el drama The Report de Scott Z. Burns, la comedia negra de zombis de Jim Jarmusch titulada The Dead Don’t Die y el aclamado drama de Noah Baumbach disponible en Netflix: Marriage Story (que le consiguiese una nominación a Mejor Actor). Por último, regresó para interpretar a Kylo Ren en el tercer y último capítulo de la nueva trilogía. Sin duda un actor que ha elegido bien sus proyectos, alternando de lo comercial a lo independiente o experimental sin problema.