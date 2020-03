Actores y actrices que marcaron la década de 2010, Parte 2

Como te dijimos hace unos días, desde los inicios del cine, cada década ha sido marcada por determinadas películas que, por una razón u otra, resultaron de gran relevancia social. Lo que hicimos en el artículo anterior fue enlistar a actores y actrices que realmente marcaron la década de 2010. Hoy seguimos con más, y aquí te los dejamos.

1 . Jennifer Lawrence

Habiendo aparecido en algunas pequeñas cintas independientes a fines de los 2000, Jennifer Lawrence se hizo de la atención de críticos y espectadores con la brutal Winter’s Bone en 2010, cinta que sigue a una joven adolescente a cargo de su familia que debe localizar a su padre vendedor de drogas, y la cual le consiguió su primera nominación al Oscar. Así, en 2011 participó en las comentadas cintas independientes Like Crazy y The Beaver, que la puso bajo dirección de Jodie Foster y en compañía de Mel Gibson antes de tomar el papel de Raven Darkhölme / Mystique en la aclamada X-Men: First Class, película que dio inicio a una nueva saga de los populares héroes, ahora en su versión juvenil, y que hizo a Lawrence repetir el papel tres veces (X-Men: Days of Future Past en 2014, X-Men: Apocalypse en 2016 y X-Men: Dark Phoenix en 2019). No obstante, fue en 2012 cuando Lawrence se volvió la actriz más popular del momento protagonizando la primera entrega de la saga de The Hunger Games y luego la comedia-drama de romance Silver Linings Playbook de David O. Russell, papel que le consiguió el Oscar a Mejor Actriz y la segunda persona más joven en ganar tal premio. A esto siguió su segunda colaboración con Russell en American Hustle (tercera nominación al Oscar) en 2013 y tres películas de The Hunger Games de forma consecutiva en 2013, 2014 y 2015, mientras participaba también en las secuelas de X-Men.

Para 2015 volvía a colaborar con Russell en Joy, consiguiendo su cuarta nominación al Oscar, y en 2016 protagonizó la cinta espacial Passengers en compañía de Chris Pratt, luego trabajando con Darren Aronofsky en la dividida pero intensa Mother! en 2017 y, en 2018, bajo la dirección de Francis Lawrence, con quien realizase las tres últimas cintas de The Hunger Games, la también dividida Red Sparrow. Así, Jennifer Lawrence (J-Law como le llamarían algunos… en lo personal tal término me sigue haciendo pensar en Jude Law… :P) ha demostrado su capacidad para protagonizar proyectos tanto comerciales como independientes, generalmente haciéndose de buenas opiniones en cuanto a sus actuaciones, aunque con cierta controversia ante el exceso de relevancia de su personaje en la saga de X-Men (elemento que a algunos fans de la saga les molesta). De una u otra forma, las cintas de Lawrence dan de qué hablar.

2 . Michael Fassbender

Tras protagonizar algunas películas independientes como Hunger de Steve McQueen o tener pequeñas participaciones en producciones mayores como 300 de Zack Snyder o Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, el actor alemán Michael Fassbender (o Fassy, como le decimos sus fans) pasó a involucrarse en una gran cantidad de cintas mayores a lo largo de la década de 2010. Tan solo en 2011 protagonizó o participó en cintas como Jane Eyre de Cary Fukunaga, A Dangerous Method de David Cronenberg (en la cual interpretó al psicólogo Carl Jung en compañía de Viggo Mortensen como Sigmund Freud), la controversial Shame que lo reunió con McQueen y Haywire del siempre experimental Steven Soderbergh, así como convertirse en el nuevo Erik Lehnserr / Magneto en X-Men: First Class. Luego, en 2012, fue el antagónico androide David en el spin-off de Alien, Prometheus, bajo la dirección de Ridley Scott, con quien volvió a colaborar para el drama criminal The Counselor en 2013. De igual forma, en ese mismo año trabajó de nuevo con McQueen para el aclamado drama de esclavitud 12 Years a Slave, que le conseguiría su primera nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto.

En 2014 repitió su papel como Magneto en X-Men: Days of Future Past (y el cual volvería a interpretar en sus respectivas secuelas en 2016 y 2019), a la vez en que en 2015 protagonizó la cinta de arte Macbeth en compañía de Marion Cotillard e interpretó a Steve Jobs en la película biográfica de mismo nombre de Danny Boyle. Para 2016 protagonizó la adaptación de videojuego Assassin’s Creed, nuevamente a lado de Cotillard, y en 2017 la secuela de Prometheus, Alien: Covenant, de Ridley Scott. Aunque estas dos películas tuvieron una crítica tibia, la actuación de Fassbender fue destacada. No obstante, no dejó de lado cintas independientes o de arte, realizando la extraña comedia Frank en 2014, el western Slow West en 2015, el drama de romance The Light Between Oceans en 2016 y Song to Song de Terrence Malick en 2017, entre otras. Sin dudas, uno de los actores más versátiles de su generación.

3 . Margot Robbie

Luego de protagonizar la serie Pan Am de 2011 a 2012, la actriz australiana tuvo su debut a grandes audiencias en 2013 con la romántica About Time de Richard Curtis y, especialmente, la comedia negra de Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. Tras su aparición en esta película, su nombre se volvió uno de mucha atención entre críticos y espectadores, protagonizando su primera película, la post apocalíptica Z for Zachariah en 2014, y luego participando en cintas variadas como Focus, Suite Francaise, Whiskey Tango Foxtrot o The Legend of Tarzan antes de convertirse en la emblemática Harley Quinn en la cinta de DC titulada Suicide Squad. Aunque esta película tuvo críticas generalmente desfavorables, su actuación fue de lo mejor recibido por críticos y fans, al punto de generarse un spin-off a estrenarse en 2020.

Para 2017 coprotagonizó la biográfica Goodbye Christopher Robin sobre el autor de los cuentos de Winnie Pooh y luego interpretó a la controversial Tonya Harding en I, Tonya, película que le concedió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz. De ahí pasó a dar voz en Peter Rabbit en 2018, año en el que también interpretó a la reina Elizabeth I en el drama histórico Mary Queen of Scots, en compañía de Saoirse Ronan. En 2019, tras protagonizar la cinta independiente Dreamland, interpretó a Sharon Tate en la aclamada Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino y luego participó en Bombshell, cinta pasada en hechos reales sobre un caso de acoso en la cadena de noticias Fox y que le consiguiese su segunda nominación al Globo de Oro y tercera al Oscar.

4 . Ryan Gosling

Tras protagonizar cintas variadas en los 2000 que van desde la emblemática The Notebook a la excéntrica comedia independiente Lars and the Real Girl, el carismático Ryan Gosling protagonizó la agridulce Blue Valentine de Derek Cianfrance en 2010, cinta considerada por varios como una de las mejores de su año, y luego, para 2011, volvió a participar en tres de las películas más comentadas del momento con la comedia romántica Crazy, Stupid, Love, el drama de crimen Drive de Nicolas Winding Refn y la comedia-drama política de George Clooney, The Ides of March, volviéndolo así uno de los actores más aclamados entre críticos y espectadores. En 2012 volvió a colaborar con Cianfrance para la aclamada The Place Beyond the Pines en compañía de Bradley Cooper y Eva Mendes,y en 2013 participó en Gangster Squad (cinta que le reunió por segunda ocasión con Emma Stone, luego de Crazy, Stupid, Love) y Only God Forgives de Winding Refn, que generó reacciones muy divididas. Para 2014 escribió, produjo y dirigió la extraña Lost River, protagonizada por Christina Hendricks y Saoirse Ronan, entre otros, la cual no fue muy bien recibida.

En 2015 regresó a la actuación con la aclamada sátira The Big Short de Adam McKay, poniéndolo a lado de Christian Bale, Steve Carrell y Brad Pitt, y en 2016 protagonizó dos de las películas mejor recibidas del año: la comedia negra de detectives The Nice Guys y el musical de Demian Chazelle, La La Land (tercera colaboración con Emma Stone), la cual le consiguió su segunda nominación al Oscar luego de Half Nelson en 2006. Para 2017 participó en Song to Song de Terrence Malick y la anticipada secuela Blade Runner 2049 de Dennis Villeneuve, y en 2018 interpretó al astronauta Neil Armstrong en el drama First Man que lo puso nuevamente bajo dirección de Chazelle.

5 . Saoirse Ronan

Habiéndose ganado la atención de los críticos desde Atonement en 2007, la actriz irlandesa ha ido participando en diversos proyectos cinematográficos con buena recepción. En 2010 actuó en el drama de sobrevivencia de la Segunda Guerra Mundial, The Way Back, de Peter Weir; en 2011, la cinta de acción de Joe Wright, Hanna; en 2012, la película de vampiros Byzantium; en 2013, el drama postapocalíptico How I Live Now; en 2014, la aclamada comedia-drama de Wes Anderson titulada The Grand Budapest Hotel; en 2015 el drama Brooklyn que le consiguiese su segunda nominación al Oscar (primero como Mejor Actriz). En 2017 se hizo de su tercera nominación con la comedia de Greta Gerwig, Lady Bird, antes participando en la experimental cinta animada sobre Vincent Van Gogh, Loving Vincent. De igual forma participó en el drama On Chesil Beach. Y en 2018 protagonizó Mary Queen of Scots así como en la cinta independiente The Seagull, haciéndose de buenas opiniones en su actuación, aún cuando las películas recibieron críticas variadas.

Así, en 2019 protagonizó la nueva versión de Little Women, nuevamente bajo dirección de Greta Gerwig y considerada una de las mejores películas del año, haciéndola a su vez acreedora de su cuarta nominación al Globo de Oro y también cuarta al Oscar.

6 . Jake Gyllenhaal

Tras protagonizar aclamadas cintas como Donnie Darko, Brokeback Mountain, Jarhead o Zodiac, Gyllenhaal se convirtió en uno de los actores más comentados de su generación, y a lo largo de la década de 2010 mantuvo este perfil, apareciendo en papeles protagónicos y secundarios en películas que fueron desde blockbusters hasta independientes o de arte. En 2010 protagonizó la fallida The Prince of Persia y la comedia-drama de romance Love & Other Drugs, para luego colaborar con Duncan Jones en la cinta de ciencia ficción Source Code en 2011 y en la cruda End of Watch de David Ayer en 2012. Para 2013 protagonizó dos películas de Dennis Villeneuve, la aclamada Prisoners en compañía de Hugh Jackman y la poco comentada pero bien recibida Enemy, haciéndose de buenos comentarios en ambas películas y fortaleciendo su imagen como uno de los actores más interesantes del momento. En 2014 su papel como un perturbado joven que vende videos de accidentes a los medios en Nightcrawler dio mucho de qué hablar, con varios señalando como una injusticia su ausencia en las grandes nominaciones del año. En 2015 protagonizó Southpaw de Antoine Fuqua, Demolition de Jean-Marc Vallée y tuvo un papel secundario en la cinta de supervivencia Everest. Aunque estas tres películas pasaron algo desapercibidas o con críticas mezcladas, la actuación de Gyllenhaal fue destacada por los críticos en cada uno.

En 2016 protagonizó la comentada Nocturnal Animals, considerada como una de las mejores películas del año, en compañía de Amy Adams. De 2017 a 2018 participó en varias cintas bien recibidas, aunque algo ignoradas como las cintas de ciencia ficción Life y Okja, el drama de David Gordon Green Stronger, el debut como director de Paul Dano, Wildlife, y el extraño western de comedia negra The Sisters Brothers en conjunto con Joaquin Phoenix y John C. Reilly, así como la cinta de sátira de horror, Velvet Buzzsaw en 2019. No obstante, uno de sus papeles más comentados por el público en general (y que le volvió una sensación del momento) fue su aparición en la secuela Spider-Man: Far From Home como el villano Mysterio. Es sorpresivo cómo con tantas cintas de destacar, fuese por Spider-Man que el público en general se emocionó más.

7 . Emma Stone

Luego de su aparición en películas como Superbad o Zombieland a fines de los 2000, Emma Stone se convirtió en un punto de atención para varios, volviéndola uno de los aspectos por los cuales sus cintas Easy A en 2010 o Crazy, Stupid, Love en 2011 fuesen bien recibidas por críticos y audiencia. En 2011 participó también en la comedia-drama The Help, película la cual obtuvo cuatro nominaciones al Oscar. En 2012 interpretó a la popular Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man, papel que repetiría en 2014 en su respectiva, pero menos exitosa secuela. Entre tanto, apareció también en Gangster Squad, cinta que la reunía con Ryan Gosling luego de Crazy, Stupid, Love y con el director de Zombieland, Ruben Fleischer, y dio voz en la película animada de Dreamworks, The Croods. Tras The Amazing Spider-Man, película que fallase en críticas y taquilla, trabajó con Woody Allen en Magic in the Moonlight y en la aclamada cinta de Alejandro Gonzáles Iñarritu, Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance). Birdman se convertiría en la ganadora del Oscar a Mejor Película en 2014, consiguiéndole la primera nominación a Mejor Actriz de Reparto a Stone.

Para 2015 repitió con Allen en Irrational Man, que la puso a lado de Joaquin Phoenix, y coprotagonizó la cinta de Cameron Crowe, Aloha, en compañía de Bradley Cooper y Rachel McAdams – y la cual le situó en cierta controversia, al ser una actriz rubia interpretando a un personaje con ascendencia hawaiana. Ambas películas fueron recibidas con críticas mezcladas y pasaron con bajo perfil. Sin embargo, en 2016 Stone, colaborando nuevamente con Gosling, protagonizó la popular La La Land de Damien Chazelle, que le valió un Oscar a Mejor Actriz (cuestión todavía algo debatida por varios, pero que no resta mérito a su actuación). En 2017 interpretó a Billie Jean King en la desapercibida Battle of the Sexes en compañía de Steve Carrell y bajo la dirección de Jonathan Dayton y Valerie Faris, luego apareciendo en la extraña comedia negra de época, The Favourite de Yorgos Lanthimos y la cual le valió su tercera nominación al Oscar. Así, luego de una serie de proyectos algo ambiciosos o demandantes, regresó a su papel de Wichita en la secuela Zombieland: Double Tap, satisfaciendo a fans y críticos por igual.

8 . Tom Hardy

El británico Tom Hardy había estado activo en el cine desde Black Hawk Down de Ridley Scott en 2001, pero sería su actuación en Bronson de Nicolas Winding Refn en 2008 la que le pondría en la atención de los críticos y su participación en la popular Inception de Christopher Nolan en 2010 la del público en general. Aunque con un personaje secundario, su papel en Inception haría más fácil reconocer su nombre en Tinker Soldier Spy y Warrior, dos de las cintas mejor recibidas en 2011, y luego como el villano Bane en la tercera y última entrega de Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises en 2012. De igual forma en 2012 protagonizó la cinta de crimen Lawless en compañía de Shia LaBeouf y Jessica Chastain, la cual pasó algo desapercibida por el público en general, pero con buenas opiniones entre los críticos. En 2013 protagonizó la aclamada, pero también ignorada por el público Locke, en la que fuese el único actor en pantalla, y en 2014 la cinta de crimen The Drop a lado de Noomi Rapace antes de meterse en el papel del icónico Max Rockatansky en la cuarta entrega de Mad Max, Fury Road. Mad Max: Fury Road fue una de las mayores sensaciones entre críticos y audiencia en 2015, haciéndose de 10 nominaciones al Oscar que incluyeron Mejor Película y Mejor Director.

No obstante, Fury Road no fue la única película aclamada de Hardy en 2015, actuando también en el musical de crimen London Road, la cinta de crimen Legend, en la que interpretase a dos gemelos mafiosos, y The Revenant de Alejandro Gonzáles Iñarritu, que le consiguiese su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. En 2017 volvió a trabajar con Nolan para la ambiciosa cinta bélica Dunkirk, también considerada una de las mejores películas del año, y en 2018 interpretó al popular antihéroe Venom en la cinta con el mismo nombre, pero la cual obtuvo críticas generalmente desfavorables (aunque con una buena recepción en taquilla, al grado de estarse preparando una secuela).

9 . Charlize Theron

Theron había atraído ya la atención de audiencia y críticos en los 2000 con películas como Monster, North Country o, en el caso más del público, Hancock. Sin embargo, a través de la década de 2010, demostró su capacidad para protagonizar cintas independientes y comerciales, de drama, comedia y acción por igual. En 2011 actuó en la comedia-drama de Jason Reitman, Young Adult; en 2012 fue la antagonista en Snow White and the Hunstman y Prometheus de Ridley Scott; para 2014 participó en la comedia A Million Ways to Die in the West de Seth MacFarlane, la cual obtuvo críticas principalmente negativas. Pero en 2015 coprotagonizó a lado de Tom Hardy la aclamada Mad Max: Fury Road, con muchos considerando a su personaje la verdadera protagonista de la película y uno de los aspectos más fuertes de esta.

En 2016 dio voz en la aclamada película de stop-motion Kubo and the Two Strings antes de protagonizar en 2017 la popular cinta de acción Atomic Blonde. Ese mismo año participó también en The Fate of the Furious, séptima entrega de The Fast and the Furious, luego colaborando de nueva cuenta con Jason Reitman en la comedia-drama Tully. Luego, en 2019, protagonizó la comedia Long Shot en compañía de Seth Rogen y el drama sobre acoso sexual Bomshells en conjunto con Nicole Kidman y Margot Robbie. Ambas películas recibieron críticas mayormente favorables, con Bombshells concediéndole su tercera nominación al Globo de Oro luego de Young Adult y Tully.

10 . Joaquin Phoenix

Siendo honestos, Joaquin Phoenix siempre ha tenido una filmografía interesante – o, cuando menos, actuaciones destacables en el proyecto en que esté. Cintas como Gladiator o Walk the Line le volvieron popular entre audiencias y críticos, quienes también lo aclamaron en Hotel Rwanda o Two Lovers. Sin embargo, las películas que protagonizó en la década de 2010, en su mayoría independientes o de arte, lo establecieron como uno de los actores más fuertes y quizá controversiales de su generación. En 2010 estrenó el falso documental dirigido por Casey Affleck y titulado I’m Still Here, en el que interpretó una versión alterada de sí mismo buscando dejar la actuación – cuestión que de 2008 a 2010 muchos pensaron era cierta. Aunque I’m Still Here recibió críticas mezcladas, la sola idea de tal proyecto demostraba que Phoenix era un actor de los menos convencional. Para 2012 protagonizó la intensa cinta de Paul Thomas Anderson sobre la cienciología The Master, que le concedió su tercera nominación al Oscar luego de Gladiator y Walk the Line. En 2013 se reunió con James Gray para su cuarta colaboración en The Immigrant a lado de Marion Cotillard y Jeremy Renner. Adicionalmente, ese mismo año protagonizó la aclamada Her de Spike Jonze.

Se reunió con Paul Thomas Anderson en 2014 para la extraña comedia negra de detectives Inherent Vice que le valió su quinta nominación al Globo de Oro y en 2015 protagonizó Irrational Man de Woody Allen a lado de Emma Stone. Tras esto, se involucró en diversas cintas aclamadas por la crítica, pero que recibieron poca atención del público, como You Were Never Really Here, Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot y The Sisters Brothers, así como interpretó a Jesús en Mary Magdalene, en compañía de Rooney Mara, quien ha sido su pareja desde 2016, en su tercera colaboración juntos. Así, en 2019 su papel como Arthur Fleck en Joker se convirtió en una de sus actuaciones y películas más comentadas, así como una de las mejor recibidas en el año, al grado de volverse la película de clasificación R más taquillera de la historia. Adicionalmente, tanto la película como Phoenix ganaron el León de Oro en el Festival de Venecia y consiguió su primer Oscar a Mejor Actor. Indudablemente, un actor tan versátil como ambicioso y controversial.

Bonus – Menciones Honoríficas

Dejo un listado con aquellos actores y aquellas actrices que también deberían tener su espacio. ¿A quién agregarías? Chadwick Boseman, Timothee Chalamet, Elizabeth Olsen, Ryan Reynolds, Idris Elba, Lupita N’yongo, Rooney Mara, Chris Pratt, Michael B. Jordan, Joel Edgerton, Eddie Redmayne, Felicity Jones, Zooey Deschanel, Tom Hiddleston, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, James Franco, Alicia Vikander, Chloë Grace Moretz, Elle Fanning, Mahershala Ali, Donald Glover, Michelle Williams, Oscar Isaac, Natalie Portman, Cillian Murphy, Anne Hathaway, Kristen Stewart, David Oleyowo, Mila Kunis, Zoë Saldana, Domnhall Gleeson, Idris Elba, Seth Rogen, Jonah Hill, Jeremy Renner, James McAvoy.