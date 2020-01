Actores y actrices que solo tuvieron un gran éxito cinematográfico #1

Este será un homenaje a los one-hit wonder, los actores y actrices que tuvieron un papel memorable que absolutamente todos conocemos, pero que cuando nos ponemos a pensar en otras películas en las que participaron, no podemos nombrar ninguna.

1 . Alicia Silvestone

Aunque su carrera cinematográfica comenzó con The Crush en 1993 , no fue hasta que se estrenó Clueless que Alicia Silvestone se convirtió en una estrella.

2 . Macaulay Culkin

3 . Alex Winter

No obstante, el papel de Winter como Bill ciertamente no irá a ningún lado ahora que la franquicia finalmente revivirá en 2020 con el lanzamiento de Bill & Ted: Face the Music , lo que significa que sus esperanzas que su nombre sea conocido por otro trabajo son prácticamente nulas.

4 . Linda Blair

La larga carrera de Linda Blair comenzó en 1970 con The Way We Live Now, pero fue su actuación como Regan MacNeil en The Exorcist de 1973 lo que la convirtió en un nombre y una cara familiar. ¿Por qué? Porque es una película que se estableció como una de las más importantes del género suspenso/terror. Sin embargo, poco ayudó a Blair a conseguir muchos papeles importantes…