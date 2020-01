Actores y actrices que solo tuvieron un gran éxito cinematográfico #2

Seguimos repasando el historial de algunos actores que muchos seguro habrán olvidado. Los queremos mucho por ese gran éxito del que fueron parte, pero no podemos negar que entran en la categoría de one hit wonder.

¿Qué fue de la vida del chico de The Shining? ¿Y del de E.T? ¿Y de Gretchen de Mean Girls? Acá te contamos.