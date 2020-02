Actores y actrices que solo tuvieron un gran éxito cinematográfico #3

No tenemos nada contra los artistas de esta lista, de hecho disfrutamos mucho de su trabajo en estas películas, solo que luego de ellas… digamos que no tanto.

Hay algunos nombres conocidos aquí, pero no se confundan, no estamos juzgando su fama, la condición por la que se encuentran en este lugar es porque no pudieron tener más de un personaje reconocido en la pantalla grande.