Actriz de la trilogía cinematográfica cree que Gandalf debería ser mujer en la serie – The Lord of the Rings

Las historias de J.R.R Tolkien cobrarán de nuevo vida, ahora en la pantalla chica, de la mano de Amazon. La alegría es desbordante, pero en la época actual, hay voces que piden que la serie de The Lord Of The Rings sea más equitativa.

Una de esas voces proviene de la actriz Robyn Malcolm, quien tuvo un rol menor en la segunda película de la trilogía dirigida por Peter Jackson, “The Towers”, interpretando a una mujer Rohirrim llamada Morwen.

Malcolm dijo al sitio Stuff que Amazon debería aprovechar esta oportunidad para dar papeles importantes a las mujeres dentro de la trama y sugirió que, en esta ocasión, alguien tan poderoso como Gandalf, debería ser interpretado por una mujer.

“Esas viejas leyendas, esas viejas historias místicas, están muy cimentadas dentro de un marco patriarcal. ¿Por qué no mirar la magia de un mundo matrilineal donde las potencias mágicas son mujeres?”, explicó Malcolm.

Incluso la actriz propuso a Rena Owen, Rachel House, Alfre Woodard, Judi Dench, Maggie Smith y Eileen Atkins como las actrices que deberían interpretar al famoso mago.

Sin embargo, previamente se develó que Amazon no puede contradecir en su serie el canon de Tolkien.