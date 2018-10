Adam Scott se une al reboot de CBS All Access – The Twilight Zone

El ex alumno de Parks and Recreation, Adam Scott, ha sido fichado para participar en el episodio “Nightmare At 30,000 Feet” de este reboot de CBS All Access.

El episodio original de The Twilight Zone, protagonizado por William Shatner, se centra en un hombre que tras sufrir una crisis en un avión, decide ir a terapia y hacer frente a su aerofobia, sin embargo, no todo sale como esperaba.

En pleno vuelo ve a través de la ventanilla a una extraña criatura sobre una de las alas del avión, la cual parece tener la intención de averiar los motores.

Scott se une así a su previamente anunciada compañera Sanaa Lathan (The Affair), quien protagonizará el episodio “Rewind”, y a Jordan Peele (Get Out), quien será el anfitrión y narrador de la serie.

El reboot, a cargo de Peele, Simon Kinberg (X-Men) y Marco Ramirez (The Defenders), será una versión moderna de la original, que se estrenó en 1959 y continuó hasta 1964.