Add It Up – Grey’s Anatomy

Teddy tendrá un susto con su embarazo ya que comenzará con dolores y corre riesgo de que se adelante el parto, aunque logra evitarlo. Esto traerá algún que otro roce entre Tom y Owen, porque si bien Hunt es el padre del hijo, Koracik está enamorado de Teddy y hará todo por ella. Pareciera que pesar de que Tom no le cae bien, Owen sabe que él puede acompañar a Teddy pero no de la misma forma que él.

Meredith se encierra con su investigación y si bien intenta contener a De Luca, él no le da mucho espacio. Alex intenta hacer que trabaje con él, pero esto les traerá algunos conflictos porque Andrew se sobrepasa con la madre de la paciente. Si bien logra convencer a una niña de operarse (se negaba a hacerlo porque no quería volver al colegio) Alex no lo deja operar.