Adela Micha nos explica de qué va este atrapante ciclo de Lifetime Movies – Historias Reales

Para aquellos que todavía no conocen Lifetime , Carmen Larios ofreció una explicación muy concisa del canal: “ Lifetime es un canal multiplataforma para la mujer que también es incluyente con los hombres. En Lifetime , nosotras hablamos de la mujer de una manera diferente, de una forma que no nos encasilla o nos pide que seamos perfectas y que, por el contrario, resulta bastante coloquial“. Asimismo, Juana María Torres puntualizó la necesidad de contenido realizado en México y que el canal lleva produciendo desde hace un tiempo con distintas personalidades del medio: “Algo que me gustaría recalcar es que todo nuestro contenido en Lifetime es producción original: las series, las películas… todas están producidas por Lifetime para Lifetime . Sin embargo, una de nuestras prioridades este año son los contenidos realizados en la región”.

Adela Micha , quien también fue una de las productoras de estos segmentos, aprovechó la plataforma para hablarnos un poco de su carrera y cómo se relaciona su trabajo como periodista con el objetivo que Lifetime tiene con Historias reales : “Nací mujer, nací mexicana y con los años me he convertido en periodista. Y en esas sigo, en esas estoy. Entonces, el hecho de que Lifetime tenga la iniciativa de abordar de una manera fiable, creíble y con certeza estas historias me parece la comunión perfecta entre el canal y una servidora. No se trata sólo de llegar y presentar una película. Se trata de comunicarle al público la importancia de la película que estamos transmitiendo, ya que muchas de estas historias siguen vigentes y hablan de la condición humana“.

El ciclo de Historias Reales en Lifetime Movies contará, como su nombre lo indica, historias que tuvieron lugar en la realidad pero que serán filtradas a través de la ficción que permite este formato. Por si no lo sabías, actrices como Demi Moore , Queen Latifah y Angela Bassett tuvieron su debut como directoras en producciones del canal, las cuales a su vez tienen como protagonistas a artistas de la talla de Catherine Zeta-Jones , Christina Ricci y Alyssa Milano . ¿Pero qué más podemos esperar de esta selección de cintas de Lifetime Movies ? La Micha lo explica de la siguiente manera: “Podemos esperar conocer a otras mujeres y conocernos mejor a nosotras mismas, por eso mencionaba que es importante que estas películas sean incluyentes. Y, por supuesto, también vamos pasar ratos divertidos con películas de todos los géneros: terror, suspenso, romance… Se los digo en serio: no sólo será un rato muy entretenido y relajante, sino que también servirá para aprender mucho sobre nuestra condición de mujer en México y en todo el mundo”.

Por supuesto, el espacio permitió a la Micha a hablar un poco de la experiencia que ha tenido en las distintas plataformas (televisión, radio y medios digitales) donde se ha desempeñado como periodista. De acuerdo a la comunicadora, esta es la mayor lección que ha obtenido de esto: “No importa la plataforma, lo que importa es el contenido y Lifetime ha procurado contenidos de primera calidad. Ya el público no recibe una comunicación si no le tocas la piel y apelas a su sensibilidad y eso es algo que hemos tratado de hacer como equipo con estos segmentos”.

Después de ver uno de los promocionales que Adela Micha grabó para Lifetime sobre el filme dedicado al asesinato de JonBenét Ramsey , la periodista confesó: “A mí sí me pone la piel chinita el tema. Incluso grabando el segmento la gente me decía: ¡di quién mató a JonBenét ! Pero hay que ver la película. Lo interesante es que estas historias aún no tienen un desenlace en la vida real y son historias que lamentablemente seguimos contando como periodistas y de las cuales tenemos que enterarnos para estar al tanto de las tragedias que ocurren en todos lados. Esto es Historias Reales de Lifetime : lo que vemos y lo que vivimos aquí y en otras partes del mundo“.

Finalmente, en el espacio dedicado a preguntas y respuestas, Adela confesó que aún no discute con Lifetime la posibilidad de tener un programa en el canal: “Es una buena idea que no se me había ocurrido pero que ahora voy a considerar”, admitió entre risas. No obstante, cuando le sugirieron que Lifetime debería hacer una película de su vida, la periodista se negó rotundamente a la idea: “Sin falsas modestias, no hay nada controversial en mi vida digno de una película. Siempre he sido muy abierta con ustedes y con mi trabajo, entonces no hay nada nuevo que no sepan ya“.

Y aunque Adela prefirió no mencionar a aquellas artistas que le sirven como inspiración en su trabajo, sí subrayó su admiración por la mujer mexicana: “La mujer mexicana tiene mucha garra, mucha fuerza y la admiro muchísimo porque sabe salir adelante“. Por último, la Micha nos dejó la siguiente reflexión sobre la labor periodística que realiza desde hace varias décadas: “Una de las reglas del periodismo es la objetividad que yo pienso es una batalla que tenemos perdida porque no somos objetos, somos sujetos y uno puede llegar a identificarse o no con lo que está diciendo. Pero cuando esto sucede, todo tu ser habla y transmite lo que quieres decir, lo que te llega como ser humano. En ese aspecto, yo sí le he hecho mucho caso a mi instinto y a mi corazón en toda mi carrera”.

Así que ya saben: ¡no se pierdan Historias Reales de Lifetime Movies presentadas por Adela Micha todos los miércoles a las 22:00 hrs. a partir de hoy 14 de Agosto!