Además de Joker, estas películas se destacan en la filmografía de Joaquin Phoenix

No, no podemos dejar de estar fascinados con él. Joaquin Phoenix parece arrancar la carrera por los premios de la Academia con su interpretación del villano mítico de DC, El Guasón, pero esta no es la primera vez que este actor que nació en Puerto Rico nos deslumbra con su trabajo. A continuación, te mostramos 5 films que no puedes perderte con Joaquin Phoenix y que no son Joker.

1 . Gladiator (2000)

Este clásico de clásicos de Ridley Scott no solo puso a Russell Crowe en boca de todos por su interpretación, sino que también nos entregó a un Joaquin Phoenix en la piel de Commodus, el perverso Emperador Romano capaz de asesinar a su propio padre para hacerse con el poder. Esta participación le valió a Joaquin su primera nominación a los premios de la Academia. ¿Logrará ganarlo con Joker?

2 . Her (2013)

Esta película de Spike Jonze del 2013 cuenta la historia de Theodore Twombly, un escritor de cartas a pedido que se encuentra muy deprimido ante su propio divorcio. En esta realidad, Theodore compra un sistema de inteligencia artificial llamado Samantha, con quien termina desarrollando un vínculo romántico. Bello, poético y conmovedor, Her es uno de esos films que se pueden ver una y mil veces.

3 . Walk The Line (2005)

Mi favorita en esta lista es esta biopic que cuenta la historia del ídolo del country, Johnny Cash. Cash fue quien le dio el visto bueno a Joaquin para que lo interprete y el actor respondió con una de sus labores más inolvidables, tanto así que se ganó un Globo de Oro y hasta un Grammy por su interpretación de la música de Cash.

4 . The Master (2012)

Escrita, dirigida y producida por Paul thomas Anderson, esta película del 2012 tiene a Joaquin Phoenix como protagonista, interpretando a Freddy Quell, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que lucha por adaptarse a la vida tras el enfrentamiento. Acompañado por Philip Seymour Hoffman y Amy Adams, los tres actores recibieron nominaciones a los premios de la Academia.

5 . You Were Never Really Here (2017)

Escrita y dirigida por la escocesa Lynne Ramsay, You Were Never Really Here es una película del 2017. Está basada en la novela homónima de Jonathan Ames y cuenta la historia de un mercenario que puso sus brutales dones al servicio de rescatar mujeres presas dentro del tráfico de personas. La película recibió una ovación de pie de casi diez minutos en el Festival de Cannes.