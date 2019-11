Adepero Oduye se une a la serie del MCU – The Falcon and The Winter Soldier

Hasta ahora no hemos tenido incorporaciones al elenco además de los que anunciaron en la San Diego Comic Con, así que era hora de actualizar el reparto.

Según Murphysmultiverse, Adepero Oduye se ha unido al elenco en un papel no revelado, pero se especula que será alguien cercano a Sam Wilson. Dado que se espera que la historia explore las historias de fondo de Bucky y Falcon, es posible que la actriz esté interpretando a la hermana de Sam, Sarah Wilson, o a su novia de los cómics, Leila Taylor.

Oduye viene de formar parte de The Big Short, When They See Us, The Feels y 12 Years a Slave. Además, también será vista a continuación en Tazmanian Devil.

The Falcon y The Winter Soldier ya están en producción y se espera que se estrene en Disney+ a mediados de 2020.