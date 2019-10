¿Adiós a más películas de Predator, Beetlejuice, Die Hard y Terminator?

Algo que comenzó con Friday the 13th y Pet Sematary podría afectar seriamente los derechos que tienen importantes distribuidoras para hacer con franquicias millonarias lo que se les antoje (incluso si son secuelas tan malas como las antes mencionadas).

Tal sería el caso de obras como Who Censored Roger Rabbit de Gary K. Wolf, que Disney convertiría en Who Framed Roger Rabbit (1988), Nothing Lasts Forever de Roderick Thorp que Fox adaptaría como Die Hard (1988), la novela Beetlejuice de Michael McDowell, y quizás la más preocupante para Paramount, la historia de Terminator que escribió Gale Anne Hurd en 1984. Sí: incluso si la película Dark Fate por fin tiene éxito tras las fallas posteriores a T2.

Claro está, todas estas franquicias tienen la opción de renegociarse ya sea con los estudios “originales” o con otros nuevos (que es lo que podría suceder con Stephen King y su excelente relación con Warner). Pero si los autores deciden estar en la misma sintonía (como el autor de la novela que originó Rambo, por ejemplo), esto podría poner a trabajar seriamente a los guionistas de la meca del cine en meses futuros.