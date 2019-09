Adiós a Otaku LatAm… ¿por qué? – Sword Art Online

¿Qué fue lo que pasó?

Julio Vélez aclaró que el adiós de Otaku LatAm no se debió de forma alguna al desinterés de los fans –la comunidad crecía día con día y de la forma normal con un sitio de solo 4 meses de existencia– pero las prioridades de la empresa al otro lado del mundo se volvieron diferentes al sufrir un cambio administrativo radical que no sólo afectó sus planes con este rincón del mundo, sino con otras regiones, además de Japón mismo.

¿Es este tropiezo un paso atrás en la distribución constante y creciente del anime y el manga en México? No. Empresas como Panini, Netflix, Crunchyroll, Cine Premiere (con una nueva publicación llamada Otaku-Shi), Arcade Media, Kamite y Konnichiwa Festival siguen esforzándose por dar presencia a la cultura japonesa en México, y confiamos en que con el apoyo de los fans (es decir, que no consuman piratería, sino productos legales), este triste caso –como lo fue el adiós de SMASH Manga en su momento– no será una constante.

Otaku LatAm ha muerto… ¡larga vida al anime y manga en México y América Latina!