Adiós al Khalasar más grande que vio Westeros – Game of Thrones

Si bien Dany logró unificar todos los Khalasares , el último episodio de Game of Thrones titulado The Long Night nos mostró la última batalla de los Dothraki contra el ejército de espectros.

1 . La Boda de Daenerys y Khal Drogo

Los Dothraki tienen costumbres algo bárbaras y en esta boda, que fue nuestro primer acercamiento a ellos, se muestró un poco de esto ya que recordemos que Illyrio Mopantis le cometa a Viserys que si no hay por lo menos tres muertes en una boda se considera aburrida.

2 . Khal Drogo demuestra el porqué es un Khal

Recordemos que Khal Drogo es cuestionado por uno de sus jinetes de sangre por hacerle caso a su Khaleesi y tienen un combate violento en el que sale vencedor Drogo . Aunque no del todo…

3 . Toman prisionera a una forastera

4 . Ustedes no van a servir, van a morir

Daenerys está en Vaes Dothrak con las viudas de los Khals. Se reúnen en un salón muy parecido a aquel en el que Dany en la primera temporada se come el corazón de un caballo ya que su hijo sería el gran semental. Los Khals deciden, tras algo que les dice Dany, que ella no se volverá una Dosh Khaleen y ellos no la servirán. Tras esto Dany hace barbacoa de Dothraki.

:O