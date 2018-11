Adult Swim está desarrollando un anime basado en ‘Blade Runner 2049’

Si te gusta el anime y además la ciencia ficción, la nueva serie de Adult Swim y Crunchyroll es para ti.

Se trata de “Blade Runner-Black Lotus”, un anime de 13 episodios basado en la película “Blade Runner 2049” de 2017 protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, y que servirá como una especie de precuela.

Por el momento los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero sabemos que se ubicará en el año 2032 y podría incluir algunos de los personajes previamente vistos en el universo de Blade Runner.

La serie será producida por el estudio Sola Digital Arts mientras que Shinji Aramaki (Appleseed) y Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) dirigirán todos los episodios. Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop) servirá como productor creativo.

Adult Swim distribuirá la serie globalmente y Crunchyroll tendrá los derechos de transmisión.