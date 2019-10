Adult Swim revela los títulos de los primeros episodios de la cuarta temporada – Rick and Morty

Adult Swim ha develado los títulos de los primeros cinco episodios de la cuarta temporada de Rick And Morty de una forma muy singular.

El video publicado por la cuenta oficial de twitter de Adult Swim es en sí una referencia a Stranger Things, o mejor dicho, a los créditos iniciales de la serie de ciencia ficción de Netflix.

Solo que en vez de letras rojas, vemos letras color verde neón y de fondo escuchamos la conocida melodía de Rick And Morty. Después de mostrarnos los títulos, aparece el número 4 junto al logo de la serie.

Estos son los nombres de los episodios: Edge of Tomorty: Rick Die Repeat, The Old Man and the Seat, One Crew Over the Crewcoo’s Morty, Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty y Rattlestar Ricklactica.

Recordemos que la nueva temporada constará de 10 episodios. Los primeros cinco se emitirán este año, comenzando el 10 de noviembre, mientras que el resto en algún punto de 2020.

¡Checa abajo el video!