AFI anuncia su lista de las mejores series del año

El American Film Institute (AFI) dio a conocer el día de hoy su lista de las mejores series, y también de películas, que se emitieron este año, misma en la que destaca This Is Us, al ser la única producción que proviene de una señal de televisión abierta de los EE.UU. en colarse en el listado el cual no tiene orden específico alguno.

La lista es encabezada por FX con cuatro menciones, dos para HBO, tres más para plataformas de streaming –una para cada una: Hulu, Netflix y Amazon Prime Video– y la ya mencionada serie de NBC. Es curioso notar la ausencia de muchas de las nominadas a los premios Emmy de este año, lo que deja claro que no hay una verdad absoluta en cuanto se trata de lo mejor de lo mejor, pero tampoco hay duda que lo listado sí debes verlo sí o sí para tener referencia a lo mejor del 2018.

A continuación las mencionadas: