Lo más difícil no es escoger quién es tu personaje favorito, es rankear a los 6 amigos del menos al más favorito. Es una tarea muy difícil de hacer y que sin duda siempre abre la polémica. Nos ponemos a pensar quién nos ha hecho reír más, o llorar, o el que nos molesta tanto que a veces lo llegamos a odiar… pero poquito…

6 . Ross

De lo que no tenemos duda es que el momento que más nos ha hecho enojar es cuando a semanas de conocer a Emily decide pedirle matrimonio. Ella es muy odiosa y en algún momento le hace decidir entre ella y sus amigos, y no hay opción de un punto medio…

No hay duda que quien más nos hace doler la cabeza en varias ocasiones es Ross . Su falta de decisión, el que se la pase hablando de dinosaurios y cosas aburridas que poco interesan, además de ser un personaje muy cuadrado (un retrato de la época, por cierto) son solo algunos de los puntos fundamentales para dejarlo hasta el final de este listado. Ross es un lío completo.

5 . Monica

No hay duda que si no está en el último puesto es porque el flashback a la Monica del pasado cuando ella estaba gorda es de risa loca.

El control freak de Monica nos ha dado momentos muy graciosos, pero sin duda también ha llegado a desesperarnos tanto como a su grupo de amigos. No hay opción para el error con ella. Su eterno buscar ser el centro de atención de algún modo es desesperante y al igual que su hermano, no tienen las mejores decisiones en cuanto a parejas.

4 . Joey

¿Joey en cuarto lugar? Seguro te preguntarás no solo una vez, sino dos, tres o más por qué está en este puesto, y lo mismo me pregunté yo.

Es imposible no reírse con Joey, un conquistador natural (cosa que ha llevada al actor que lo ha llevado a mantenerse en el mundo del espectáculo); un tragón que no comparte su comida; pero sobre todo buen amigo. Sin duda podríamos decir que es el mejor de los amigos, porque es un cómplice total y no le gusta cuando los chicos pasan por momentos difíciles, o cuando tiene que mentirle a alguno de ellos. Su inocencia es clave.

Pero esa misma característica la sobreexplotaron los guionistas haciendo que el personaje se transforme por completo. Si bien nunca fue un tipo maduro y serio, hacía el final de la serie lo convierten literalmente en un niño, además de que forzaron una relación con Rachel. De inocente pasa a ser un tonto total.