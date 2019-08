Al fin un anime relajado y divertido – Are You Lost?

Tal como sucede con algunas series, de cuándo en cuándo llegan a estrenarse producciones anime cuya fórmula de diversión consiste en no tomárselas demasiado en serio, resultando en auténticas maquinitas de diversión y buenos momentos. Es el caso de Are You Lost? (Sonan desu ka?), basado en el manga homónimo de Kentarō Okamoto y que, aunque ha sido dirigido principalmente a una demografía seinen (jóvenes adultos masculinos) en el impreso, curiosamente ha alcanzado más público en su versión animada.

Crunchyroll transmite actualmente sus episodios por simulcast, alcanzando 8 actualmente y al parecer concluyendo con una temporada de 12 o 13.