Al ruedo, una última y digna vez

Last Blood nos muestra el inevitable paso del tiempo sobre John Rambo , quien se encuentra ya en horas bajas de su existencia, viviendo tranquilamente en un rancho aislado en Arizona junto a María ( Adriana Barraza ) y Gabrielle ( Yvette Monreal ), a quien cuida como una hija. Un día inesperado recibe la noticia de que Gaby ha desaparecido tras haber cruzado la frontera a México para encontrarse con su verdadero padre. Rambo decide ir en su búsqueda, encontrándose con el momento de realizar una última gran batalla en su vida.

Definitivamente el veterano de guerra John James Rambo es uno de los personajes más emblemáticos dentro de la cinematografía hollywoodense de la década de los 80 , y es que cuando mencionamos el nombre del actor Sylvester Stallone es inevitable no pensar en el icónico y fiero personaje que ha dejado una huella imborrable dentro de la cultura popular (a la par de su otro hijo prodigo, Rocky ) y la mente del colectivo general en los últimos 37 años gracias a sus intensas e inolvidables secuencias de acción. Ahora en 2019 es momento de encontrarnos de nueva cuenta con Rambo, con la leyenda, pues está más que listo para entregarnos una última gran cruzada para luchar contra sus demonios internos, algunos miembros del narco mexicano y sobre todo defender su honor y el de su familia.

Es por esa razón que con Rambo: Last Blood estamos ante la presencia de un personaje marcado por la edad, las cicatrices y los dolores; un ser nostálgico, melancólico, desesperanzado, en constante lucha interna, destinado a disfrutar sus añejos tiempos en soledad y aislamiento, y aunque la intención de Stallone es pura y honorable, desafortunadamente esta quinta entrega muestra lo poco que se esperaría de ella y no sorprende en absoluto al espectador. Utiliza un metraje de casi una hora para mostrar la actualidad de su personaje, para tratar de hacer participe al espectador de las reflexiones y los fantasmas que asedian su ficción, convirtiendo este ejercicio de contemplación en una situación de tedio e incertidumbre.

La mexicana Adriana Barraza cumple en su representación; al final su personaje no permite ir más allá de lo que su propia existencia le permite. De igual forma ocurre con Yvette Monreal , quien meramente sirve como puente para que el veterano cruce el sendero hacia el ocaso de su existencia.

En cuanto al nivel de violencia que maneja esta producción, su clasificación C no es en vano, ya que el esperado clímax está cargado con secuencias bastante sangrientas y gráficas; el personaje utiliza su ingenio y recursos para crear un festín a domicilio. Aquí no se escatima en excusas y preguntas: quien ha venido por sangre la recibirá. Rambo está dispuesto a entregar todo de si una última vez, y para ello recobrará viejas memorias que le permitirán librar esta batalla contra el narco mexicano, un retrato simplista y salvaje sobre la trata de personas, el crimen organizado y la rudeza con la que se vive en la frontera norte de nuestra país. Para ello involucra a los hermanos Martínez (Óscar Jaenada y Sergio Peris-Mencheta), los brutales sicarios que harán posible el enfrentamiento final, que negativamente ocurre de forma acelerada, negándole al espectador la oportunidad de gozar de la brillantez del personaje, mostrando así que las buenas épocas del veterano han acabado y su última cabalgata está llegando a su fin.