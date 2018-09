Alan Tudyk protagonizará el piloto de la nueva serie de SyFy – Resident Alien

A principios del año te anunciamos que SyFy preparaba la adaptación televisiva del cómic Resident Alien de Dark Horse, y hoy por fin la cadena de ciencia ficción anunció a los actores que participarán en el piloto.

Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story), quien recientemente se unió al elenco de Doom Patrol como Mr. Nobody, será el encargado de darle vida al protagonista de esta serie.

Adaptada por Chris Sheridan (Family Guy), Resident Alien contará la historia de un Alien (Tudyk) que aterriza en Patience, Colorado y asume la identidad del Doctor Harry Vanderspeigle, uno de los ciudadanos más reservados de la ciudad.

Después de esto, el Alien tiene un dilema moral acerca de su misión secreta en la Tierra. Finalmente preguntándose: “¿Vale la pena salvar a los seres humanos?”.

Además de Tudyk, Sara Tomko (Once Upon a Time), Corey Reynolds (The Closer), Alice Wetterlund (Silicon Valley) y Levi Fiehler (Mission Control), formarán parte del elenco.