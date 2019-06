Alec Baldwin tendrá su propio Roast en Comedy Central

Si Donald Trump ya tuvo su Roast en 2011, ahora toca el turno de su enemigo número uno e imitador profesional: Alec Baldwin.

Comedy Central anunció el día de hoy que el próximo especial de este show será dedicado a la figura de la exestrella de 30 Rock, serie que lo hizo ganador de un Emmy y quien además cuenta la particularidad de ser un nominado al Oscar ya que tiene un trabajo extenso en cine con películas como The Hunt for Red October, Glengarry Glen Ross, The Departed y The Cooler, sólo por mencionar algunas.

“Ser asado será el mayor honor de mi vida, además de ser padre, esposo, anfitrión de SNL diecisiete veces, recibir Globos de Oro, Emmy y trabajar con Martin Scorsese.” –Alec Baldwin

Aunque aún no hay fecha de estreno, el programa saldrá al aire en los próximos meses y para comenzar la promoción ha lanzado un primer avance que contiene una particular línea que dice: “Dicen que somos nuestro peor crítico, pero no puedo encontrar nada que criticar”.