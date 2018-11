Alessandro Nivola podría ser el protagonista de la precuela cinematográfica – The Sopranos

La nueva historia se situará en el década de los ’60s, en la era de los disturbios de Newark, cuando existía un fuerte conflicto entre italianos y afroamericanos de Nueva Jersey. Forjándose una rivalidad letal. De acuerdo a THR, las negociaciones con New Line Cinema y Warner Bros. se están llevando a cabo para que Alessandro Nivola sea anunciado oficialmente.

The Many Saints of Newark, nombre de la película que tiene por ahora, será dirigida por Alan Taylor, quien se hizo acreedor al Emmy como Mejor Director por el episodio 18 de la sexta temporada conocido como: “Kennedy and Heidi”.