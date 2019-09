Alexander Skarsgård interpretará a Randall Flagg en la adaptación de CBS All Access – The Stand

De acuerdo al portal Collider, el guapo actor Alexander Skarsgård (Big Little Lies) ha sido fichado para interpretar al villano Mr. Randall Flagg en The Stand, la adaptación televisiva de la novela homónima de Stephen King a cargo de CBS All Access.

Previamente, el escritor King reveló que Jovan Adepo (The Leftovers), Owen Teague (Bloodline), Brad William Henke (Orange Is the New Black) y Daniel Sunjata (Rescue Me) también serán parte del elenco.

King además escribirá un nuevo final para la serie, agregando nuevos detalles que no fueron incluidos en el material original

The Stand se centra en una batalla épica entre sobrevivientes, que se produce después de que un virus mortal acabe con millones de personas, con el bien dirigido por la sabia y benevolente madre Abigail y el mal, por el demonio Randall Flagg.

La serie de 10 episodios cuenta con James Marsden, Amber Heard, Odessa Young y Henry Zaga en el reparto principal.