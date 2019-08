El exalumno de Angel, el spinoff de Buffy the Vampire Slayer, Alexis Denisof, se ha unido al elenco de la segunda temporada de Legacies como el nuevo profesor de la Escuela Salvatore para Jóvenes y Dotados.

Denisof interpretará al profesor Vardemus, un hechicero británico urbano que se gana a los alumnos con su firme creencia en la superioridad de su mundo sobrenatural.

El profesor Vardemus hará su debut en el segundo episodio de la nueva temporada que estrenará el 10 de octubre por The CW.

Además de su trabajo en Angel, el actor es conocido por haber participado Finding Carter, Grimm, How I Met Your Mother, Dollhouse y en la segunda parte de Chillling Adventures Of Sabrina como el interés amoroso de Madam Satán.

Previamente, durante el panel de la serie en San Diego Comic-Con 2019, se reveló que la segunda temporada nos presentará a un nuevo y viejo vampiro de nombre Sebastian que será interpretado por Thomas Doherty (Descendants).