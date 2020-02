Alfonso Herrera protagonizará la nueva serie de TNT – Las Bravas FC

Después de su paso en series como Queen of the South y The Exorcist, el actor Alfonso Herrera volverá a México para protagonizar Las Bravas F.C., la nueva serie original de TNT sobre el mundo del fútbol femenino.

Herrera dará vida a Roberto Casas, un exjugador de élite ahora convertido en entrenador profesional, debido a una afección cardiaca que lo obligó a retirarse. Él se verá obligado a aceptar entrenar a un equipo femenil de fútbol, después de aceptar una apuesta, donde tendrá que romper sus prejuicios al no considerar que es deporte.