Alfonso Ribeiro demanda a Fornite por el baile de Carlton – The Fresh Prince of Bel-Air

Es probable que seas de esa generación que nunca ha visto El Príncipe del Rap, la serie protagonizada por Will Smith, pero tal vez sí has escuchado de ella o has visto alguna imagen de la misma, y por supuesto hasta has de conocer el baile de Carlton, el cual ha sido robado por Fornite, el famoso videojuego que todos están jugando.

El uso no autorizado de este baile ha hecho que Alfonso Ribeiro, el actor responsable y figura del icónico baile (?), ha decidido demandar a Epic Games, empresa creadora de Fornite, por hacer uso sin percibir alguna ganancia de ello. Aunque esta no es la primera vez que sucede algo así con el juego y el mundo de las series, anteriormente Donald Faison de Scrubs demandó a la misma compañía por copiar los pasos de baile de “Poison”.

En el caso de Ribeiro, el actor actualmente se encuentra en un proceso de registro del baile mismo que le dará más poder en casos como esto que se han presentado más de una vez. Al igual que Fornite, el videojuego NBA 2K ha hecho uso indebido del mismo baile.