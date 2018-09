Alfred Enoch remplazará a Jodie Whittaker en el drama de la BBC ‘Trust me’

Con Jodie Whittaker tomando el papel del Doctor número 13 en la próxima temporada de Doctor Who, el ex alumno de How To Get Away With Murder, Alfred Enoch, tomará su lugar en el aclamado drama de la BBC “Trust me”.

Enoch, quien también participó en Harry Potter, interpretará al cabo Jamie McCain, un sobreviviente de un ataque enemigo.

Recuperándose de una lesión en la columna que lo ha dejado temporalmente paralizado, Jamie se enfrenta a un nuevo enemigo mientras otros pacientes en la sala mueren inesperadamente a su alrededor.

La primera temporada de la serie sigue a Cath (Whittaker), una mujer que le roba la identidad a su mejor amiga, la Doctora Ally Sutton, y solicita un empleo en Edimburgo.

Creada y escrita por Dan Sefton, la segunda temporada de “Trust Me” ha comenzado sus filmaciones el día de hoy en Glasgow.