Alguna de estas teorías debería ser certera y explicar dónde están los chicos – The Society

1 . Todos están muertos

2 . El perro es la clave

3 . Fueron raptados

4 . Un mundo paralelo

Esta es la teoría que los chicos tienen sobre este nuevo mundo: se encuentran en un lugar exactamente igual a su hogar pero que no es el mismo. Allí no hay mal olor, los eventos astronómicos son diferentes y, claro, solo están ellos. Pero ¿y si no están solos? No han podido explorar todo este mundo nuevo, así que todo es posible.