Algunos detalles sobre la trama de la serie y cuántos episodios tendrá la temporada debut – The Lord of the Rings

“Se supone que habrá 20 episodios en la primera temporada”, dijo Shippey. Aunque no dio detalles sobre la duración de cada uno de ellos.

El Señor de los Anillos siempre se caracterizó por tener libros y películas muy largas, y parece que la serie de Amazon Prime no será la excepción.

Luego, acerca del momento histórico en el que transcurre la serie, comentó: “La Segunda Edad se “detuvo” dos veces. Una vez con la caída de Númenor y luego, unos 150 años después, con la Última Alianza y la derrota de Sauron. El final de la Segunda Edad en un mapa se ve casi igual al comienzo de la Tercera Edad en términos de nombres de lugares, costas o líneas fronterizas. Estamos literalmente antes de la transformación del mundo por parte de Ilúvatar”.

Acerca de cuánta libertad tiene Amazon para crear nuevos personajes o cambiar la historia, Tom explicó: “Sauron invade Eriador, es forzado a retroceder por una expedición Númenoreana, regresa a Númenor. Allí corrompe a los Númenoreans y los seduce para romper la prohibición de los Valar. Todo esto, el curso de la historia, debe permanecer igual. Amazon puede agregar nuevos personajes, pero no debe contradecir nada de lo que Tolkien dijo”.

Por último, también dijo que las historias que nosotros conocemos del cine o de los libros no podrán ser mostradas: “La Primera y Tercera Edad están ‘prohibidas’. Los eventos podrían mencionarse como máximo si explican los eventos de la Segunda Edad. Pero si no se describe o menciona en El señor de los anillos o en los apéndices, probablemente no puedan usarlo”.