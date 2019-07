Alicia Keys producirá una serie para Showtime

La artista producirá una serie dramática musical junto con el equipo ganador del Oscar, Benj Pasek y Justin Paul (La La Land). El proyecto aún no tiene un título oficial.

En el pasado, Alicia Keys ha sido productora ejecutiva de The Inevitable Defeat of Mister & Pete y también participó como actriz en The Secret Life os Bees, The Nanny Diaries y Empire.

De acuerdo con Showtime, la serie “atraviesa generaciones para contar una historia familiar emocionalmente compleja que entrelaza el Detroit moderno y el 1959, centrado en un misterio descubierto por un joven músico que regresa a su hogar de la infancia”.

“Siempre nos ha intrigado la posibilidad de hacer una serie musical de Showtime, pero solo si las canciones pueden aumentar la profundidad y la complejidad de un gran drama de personajes. Y nadie lo hace mejor que Pasek, Paul y Marc Platt, así que cuando nos presentaron una superestrella mundial como Alicia, una escritora con talento como Kyle y excelentes productores como Adam y RJ, todos estábamos emocionado”, dijo Gary Levine, presidente de entretenimiento en Showtime.

Pasek y Paul también aportarán música a la serie. Los productores ejecutivos serán Kyle Jarrow (The SpongeBob Musical), Marc Platt (La La Land), RJ Cutler (American High), y Adam Siegel (Grease: Live!). Fox 21 Television Studios producirá.