¿Alicia Vikander para Spider-Woman?

¿Quién sería la actriz ideal para encarnar a la poderosa y sorprendente Spider-Woman?

Hace unos días se propagó que Sony Pictures supuestamente planea ya una película centrada en La Mujer Araña, que está en fases iniciales de desarrollo y que ya está contemplando quién podría dar vida a tan importante personaje.

Ahora, el sitio The Illuminerdi asegura que los estudios están considerando seriamente a Alicia Vikander (Ex Machina) para el estelar de Jessica Drew, e incluso apuntan a Michelle MacLaren (Game of Thrones) como posible directora. ¡Obvio, tendría que ser mujer!

De hecho, MacLaren iba a dirigir Wonder Woman, así que no suena descabellado “el salto” al universo Marvel. Lo que nos sorprende un poco es que, aunque Vikander es una talentosísima y bella actriz, quizás su complexión no ayude mucho al papel (como sucedió con su Lara Croft en la reciente versión de Tomb Raider). ¿O ustedes qué piensan?

Lo cierto es que tanto los supuestos planes para esta película como su posible protagonista y directora siguen siendo hasta ahora solamente rumores.