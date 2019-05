Cuando pensábamos que ya habíamos dejado atrás la polémica sobre el reboot de Charmed, la actriz Alyssa Milano llegó para avivar la llama.

En entrevista con US Weekly, Milano declaró que no hay oportunidad alguna para que ella o sus compañeras aparezcan en la nueva serie de The CW, pues desde un principio no se les tomó en cuenta.

“Creo que ese barco ya ha zarpado. Arruinaron la posibilidad de que eso suceda desde el momento en que se produjo este reboot. El hecho de que no fuimos incluidas desde un principio es muy irrespetuoso”, explicó la actriz.

Milano además expresó que es triste la forma en cómo se dieron las cosas ya que ella y sus compañeras crearon ese mundo y su participación en el reboot hubiera sido increíble.

Previamente, Holly Marie Combs también arremetió contra el reboot porque a pesar de que estaba contenta con las nuevas oportunidades de trabajo, no entendía cómo un show feminista básicamente declarara que las actrices originales eran demasiado viejas para volver a hacer su trabajo.