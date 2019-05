Amandla Stenberg protagonizará la serie musical de Damien Chazelle – The Eddy

¡Buenas noticias para los fans del director de La La Land!

La actriz Amandla Stenberg (The Hate U Give) ha sido fichada para protagonizar The Eddy, la primera serie musical de Damien Chazelle en Netflix.

Stenberg interpretará a Julie, la hija adolescente de Elliott (Andre Holland) que aparece repentinamente en París y lo obliga a enfrentar su pasado.

La serie de ocho episodios verá la luz en 2020 y girará en torno a un club, su propietario, la banda de la casa y la caótica ciudad que los rodea.

Previamente se dio a conocer que Joanna Kulig (Cold War) dará vida a Maja, una cantante que se resiste a comprometerse con su compañero, Elliot.

Stenberg además es conocida por sus roles en The Hunger Games, Where Hands Touch, The Darkest Minds, Everything, Everthing y As You Are.

Chazelle, además de servir como productor ejecutivo, dirigirá junto con Houda Benyamina (Divines).

The Eddy comenzará su producción esta primavera en Francia y presentará diálogos en francés, inglés y árabe.