Amazon cancela The Romanoffs y cuatro series más

Durante la gira de prensa de los Television Critics Association, Amazon Prime Video anunció que ha cancelado cinco de sus series originales: Forever, Patriot, The Romanoffs, Lore y Too Old to Die Young.

Patriot y Lore fueron canceladas tras dos temporadas al aire, mientras que Forever, The Romanoffs y Too Old to Die Young apenas habían debutado su primera temporada.

De todas estas producciones, The Romanoffs es la de más alto perfil. La serie de Matthew Weiner (Mad Men) fue grabada en tres continentes y siete países diferentes, pero a pesar de contar con grandes actores en su elenco, no encontró a su público objetivo.

También el proyecto televisivo del director Nicolas Winding Refn, Too Old to Die Young, no alcanzó el mismo éxito que tuvo con su película Drive.

¿Cuál de todas las cancelaciones te dolió más?