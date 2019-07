Amazon desarrolla ambicioso videojuego MMO – The Lord of the Rings

Se acerca la serie de TV de The Lord of the Rings y, con ello, toda una nueva generación de televidentes que disfrutarán de las historias de J.R.R. Tolkien, esta vez en el sistema Amazon Prime.

Pero eso no será todo, pues Amazon Game Studios anunció hoy que están desarrollando un videojuego de acceso gratuito en línea y para múltiples jugadores (Massive Multiplayer Online o MMO), en conjunto con la compañía china Leyou Technologies Holdings Limited (New World).

El videojuego MMO se situará en Tierra Media y permitirá a los jugadores explorar sus vastos escenarios en batallas y alianzas en línea. Por supuesto, este no es el primer videojuego de El Señor de los Anillos, pues Electronic Arts realizó asombrosos juegos basados en las películas hace algunos años.

Por ahora se ignora el título definitivo del juego, así como su fecha de estreno, pero podremos esperarlo para plataformas PC y consolas, además de que será gratuito (posiblemente con un costo mensual por servidores, como Final Fantasy XIV).