Amazon lanzará una serie de Paper Girls

Junto con Legendary Entertainment y Plan B, Amazon adaptará uno de los más recientes cómics de Brian K. Vaughan.

Paper Girls es la novela gráfica más vendida de Vaughan y se centra en un grupo de chicas de 1988 que se topan con tecnología que les permite realizar viajes en el tiempo y, sin quererlo, se ven involucradas en una guerra increíble entre viajeros del tiempo. A medida que se trasladan entre nuestro presente, el pasado y el futuro, se encuentran con versiones futuras de sí mismas.

Según Deadline, la guionista de Toy Story 4, Stephany Folsom se encargará de su escritura y será productora ejecutiva junto a Plan B y Vaughan, quien ya tiene experiencia en Y: The Last Man y Runaways. La serie aún no tiene un título oficial, ni tampoco una fecha de estreno estimada.