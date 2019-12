Amazon Music lanzará un especial documental sobre Mariah Carey y la Navidad

A 25 años de este suceso, Amazon Music lanzará un minidocumental centrado en el porqué se produjo un fenómeno tan grande alrededor de esta canción. El especial titulado Mariah Carey es la navidad: La historia de “All I Want for Christmas is you” contará con algunas entrevistas a Randy Jackson , colaborador de Mariah; Shirley Halperin , editora ejecutiva de música en Variety; Gary Trust , director sénior de gráficos de Billboard ; su cantante de apoyo y amigo, Trey Lorenz ; y obviamente no podía faltar la presencia de Mariah Carey, la voz clave en este especial.

Ya es clásico decir que la Navidad comienza desde que empezamos a escuchar los primeros villancicos, o mejor aún cuando empezamos a escuchar “All I Want for Christmas Is You” , una canción de Mariah Carey que desde su lanzamiento en 1994 se convirtió de inmediato en un clásico para estas fiestas.

Este nuevo documental se suma a los especiales que ha lanzado Amazon Music sobre momento importantes en la historia de la música. Los tres primeros son: Still Ill: 25 Years of the Beastie Boys’ Ill Communication, The Birth of Biggie: 25 Years of Ready to Die y Departure,

Mariah Carey es la navidad: La historia de “All I Want for Christmas Is You” será lanzado durante diciembre, aún sin fecha de estreno confirmada.