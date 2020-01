Amazon no seguirá adelante con la adaptación de ‘The Dark Tower’

¡No todas las adaptaciones televisivas de Stephen King corren con la misma suerte!

De acuerdo con Deadline, Amazon Prime Video ha decidido no avanzar con la adaptación de la saga de “The Dark Tower”, luego de haber ordenado el piloto que incluía a los actores Jerome Flynn (The Game Of Thrones) y Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia).

Según el reporte del sitio, el estudio decidió desechar el proyecto debido a que el piloto no logró transmitir la naturaleza extensa de la historia ni su mitología y menos al compararla con otros proyectos que tienen en marcha como las series de Wheel Of Time y The Lord Of the Rings.

A pesar de esto, MRC, la compañía productora, está intentando vender el proyecto a otra cadena o plataforma.

La serie también incluiría a los actores Sam Strike (Nightflyers) y Jasper Pääkkönen (Vikings), y tendría lugar muchos años antes de los eventos que ocurren en la película y se centraría en la historia de origen de Roland Deschain y su primer encuentro con The Man in Black.