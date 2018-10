Amazon ordena un remake de la serie inglesa People Just Do Nothing

Amazon acaba de dar luz verde al piloto de People Just Do Nothing, un falso documental de una sola cámara basada en la popular serie inglesa del mismo nombre. La comedia está escrita por Mehar Sethi (It’s Always Sunny in Filadelfia) y se centra en una estación de radio pirata local y sus anfitriones.

La primera temporada de la serie británica fue emitida en 2014 por BBC Three y seguía la vida de MC Grindah (Allan Mustafa) y DJ Beats (Hugo Chegwin), dos amigos que dirigen Kurupt FM, una estación de radio pirata que transmite música UK garage al Reino Unido desde desde un apartamento en Brentford. Los actores Steve Stamp y Asim Chaudhry completan el reparto principal.

En 2017, People Just Do Nothing ganó el premio BAFTA a Mejor Comedia de Guion.

Mustafa, Stamp, Chaudhry y Chegin serán los productores ejecutivos de la adaptación de Amazon.