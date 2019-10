Amazon prepara una docuserie centrada en la novia de Ted Bundy

Luego de la docuserie de Netflix, “Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes” y la película protagonizada por Zac Efron, “Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile”, Amazon ha decidido sumarse a esta fiebre y contar más de la historia del asesino serial Ted Bundy.

La plataforma streaming prepara la docuserie de cinco partes “Ted Bundy: Falling for a Killer”, que narrará los crímenes de este asesino serial desde una perspectiva femenina, profundizando en su odio hacia las mujeres y cómo colisionó con el movimiento feminista de la década de 1970.

De acuerdo a Deadline, la docuserie contará con los testimonios de su novia Elizabeth Kendall y su hija Molly, quienes compartirán nuevos detalles inquietantes sobre Bundy, la atracción que ejercía sobre las mujeres y un abundante archivo de fotos familiares nunca antes vistas.

Además, “Ted Bundy: Falling for a Killer” presentará entrevistas con algunas de las sobrevivientes de los ataques de Bundy, que no se habían atrevido a hablar hasta ahora.

La producción está programada para debutar en 2020.