Amazon Prime Video anuncia el elenco de la serie – The Lord of the Rings

En el marco de los paneles de los Television Critics Association Winter 2020, Amazon Prime Video confirmó el nombre de 12 actores que se suman al proyecto de la serie basada en el universo de The Lord of the Rings.

El elenco estará encabezado por Robert Aramayo (Game of Thrones, The King’s Man) quien reemplazó a Will Poulter como protagonista de la historia que será acompañado por: Owain Arthur (Kingdom)

(Kingdom) Nazanin Boniadi (Counterpart, How I Met Your Mother)

(Counterpart, How I Met Your Mother) Tom Budge (The Pacific)

(The Pacific) Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies)

(Pride and Prejudice and Zombies) Ismael Cruz Cordova (The Catch, Ray Donovan)

(The Catch, Ray Donovan) Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete (Dexter)

(Dexter) Megan Richards (Wanderlust)

(Wanderlust) Dylan Smith (I Am the Night)

(I Am the Night) Charlie Vickers (Medici)

(Medici) Daniel Weyman (Gentleman Jack, Treadstone)

(Gentleman Jack, Treadstone) Ema Horvath (Like.Share.Follow., Don’t Look Deeper) Además se confirmó a nombre previamente anunciados a través de los rumores: Joseph Mawle (Game of Thrones) interpretará a Oren, el villano de la serie; Markella Kavenagh interpretará a Tyra; y Morfydd Clark (His Dark Materials) dará vida a la joven Galadriel.

La serie de El Señor de los Anillos –la cual tiene dos temporadas confirmadas– está escrita por Payne y Patrick McKay. Contará con la participación de J.A. Bayona como director de los primeros dos episodios, y tendrá a un tercer exmiembro de Game of Thrones, el productor Bryan Cogman, quien fungirá como consultor. The Lord of the Rings comenzará a producirse en febrero, y aún no hay fecha tentativa de estreno.