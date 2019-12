Treadstone es protagonizada por Jeremy Irvine (War Horse; Mamma Mia! Here We Go Again), Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle, Michelle Forbes yBrian J. Smith quien es conocido porque dio vida a Will Gorski en Sense8.

Aunque la serie creada y escrita por Tim Kring (Heroes) recibió críticas mixtas de parte de la prensa especializada desde su estreno en EE.UU. a través de USA Network, el público la acogió un poco mejor de acuerdo a su puntuación en IMDb.